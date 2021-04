Utakmicu s Tottenhamom gledao sam u izravnom prijenosu na televiziji i bio jako sretan, haha. Svaki gol sam proslavio u Portugalu, rekao je za 24sata bivši nogometaš Dinama Tonel (40), koji je igrao za "modre" u čuvenoj pobjedi nad Villarrealom u Europskoj ligi 16. rujna 2010. i zadržao se do 2012. (85 utakmica, sedam golova).

Večeras je novi sraz ovih protivnika, a faza natjecanja puno ozbiljnija. Lopta će u prvoj utakmici četvrtfinala na Maksimiru krenuti s centra u 21 sat.

Kako ste vidjeli uzvratnu utakmicu protiv Tottenhama?

- Stav Dinamovih igrača je bio zadivljujuć, kako su se postavili na terenu i željeli pobjedu. S druge strane Tottenhamovi nogometaši nisu ispravno ušli u taj susret, podcijenili su Dinamo. Mislili su da je dovoljno odigrati nekih 70 posto i proći dalje. A nogomet se tako ne igra.

Vaš sunarodnjak José Mourinho je po završetku utakmice otišao u svlačionicu Dinama pa im pljeskom čestitao na pobjedi i prolasku u četvrtfinale. Kako ste vi doživjeli tu njegovu gestu?

- Da sam igrač Tottenhama, to mi se možda ne bi svidjelo ali da sam ja radio ono što su igrači Tottenhama radili tijekom utakmice morao bih se složiti s Mourinhom. Tottenhamovi igrači imali su krivi pristup, nisu igrali kako trebaju igrati, nisu se ponašali poput vrhunskih profesionalaca. Tottenham naprosto nije poštivao Dinamo. Igrači nisu dali 100 posto od sebe, a Mourinho je znao to. S druge strane Dinamovi igrači su dali 200 posto svojih mogućnosti, bili su jako motivirani i kvalitetni. Odradili su fantastičan posao. Bio sam iznimno sretan zbog njih.

Poznajete Mourinha. Premda je prolazio kroz teške trenutke, znajući da mu možda prijeti i otkaz po povratku u London, ipak je smogao snage da zaplješće Dinamovim igračima. To ipak govori nešto o njemu?

- Bio je to emotivan trenutak. Mourinho tada nije razmišljao o posljedicama koje bi mogao imati u budućnosti. Učinio je to jer je smatrao da to treba učiniti. Vidio je koliko su igrači Dinama bili motivirani. Naravno da trener uvijek mora biti odgovoran, ako igrači nisu motivirani možda ih trener nije potaknuo da budu, jer je njegov posao među ostalim poticati ih tijekom utakmice. Gledano tako niti on nije obavio dobro posao. Tottenham je inače bolja momčad od Dinama, i normalno da je tako, no nogomet je takav, svašta se može dogoditi.

Brojni mediji, poput recimo onih u Španjolskoj, ocijenili su Mourinhov potez gospodskim. Pozdravili su njegovu čestitku protivniku.

- Iskazao je time poštovanje. U utakmici pod emocijama igrači nekad ne dožive to tako, ne uviđaju da je netko bio boji. Mourinho je bio svjestan da su Dinamovi igrači zaslužili proći, da su bili bolji, a da su njegovi odigrali lošu utakmicu. Meni je taj potez normalan premda možda treneri to obično ne rade. Učinio je u tom trenutku ono što je mislio da treba učiniti. No posebnije od same geste bio mi je trenutak u kojem je Dinamo pobijedio, meni je bilo posebno ponašanje Dinama neposredno nakon sudskih presuda treneru Zoranu Mamiću i Zdravku Mamiću. Vidio sam što se dogodilo nekoliko dana prije utakmice, u kakvoj se situaciji našao Dinamo. Krznar je zatim preuzeo momčad i uspio ostvariti takav rezultat, a to je doista posebno.

Kako ste saznali za sudske presude Mamićima? Kako vam se čini ta situacija?

- Vijest se pojavila ovdje u portugalskim medijima. Vidio sam vijest na internetu da su Zoran i Zdravko osuđeni na oko četiri te šest godina zatvora te da je Zoran odstupio s mjesta. Nisam znao tko će biti trener. Tada sam vidio da će to biti Krznar, a on je bio u trenerskom timu kada sam ja bio ondje. Radio sam s njime i jako mi se sviđa. Izuzetno je dobra osoba, s dobrim karakterom. Bio sam stoga presretan zbog Dinama i zbog njega osobno.

Jeste li još uvijek u kontaktu s Dinamom?

- Imam određene kontakte s klubom te sam Krznaru poslao čestitku.

U sjećanju navijača ste ostali kao iznimno korektan igrač, veliki profesionalac, za vas imaju samo lijepe riječi zbog zalaganja na terenu i ponašanja izvan njega. Kada ste odlazili među komentarima su pisali: "Zbog ovakvih, nažalost malobrojnih, još ima nade za nogomet", "Pokazao je kako se bori i igra za klub. Trebao bi biti uzor našim 'zvijezdama'", "Hvala ti kao sportašu i čovjeku, dođi nam opet!", "Najbolji stranac koji je igral’ u Dinamu", "Veliko hvala. Bilo bi dobro odigrati oproštajnu utakmicu"...

- Znam za respekt kojeg imaju ljudi u Hrvatskoj. Kada sam bio na godišnjem odmoru u Hrvatskoj prije pandemije, ljudi su mi prilazili i pozdravljali me, govorili da sam im drag. Osjetio sam da su ljudi bili sretni zbog mojih nastupa u Dinamu i to me čini presretnim. To mi je bitno.

Dakle, tko zna u budućnosti, vrata nekog oblika suradnje nikad se nisu zatvorila...

- Naravno da su nam vrata međusobno otvorena. Nikad se ne zna.

Nakon eliminiranja Tottenhama neki se pitaju je li to bila samo velika večer ili Dinamo može nastaviti pobjednički pohod Europom. U četvrtfinalu ga čeka Villarreal. Što vi mislite?

- Dinamo ima dobre šanse jer čitavu sezonu igra dobro u Europi, iznimno je dobro odigrao u grupnoj frazi, a sada je svladao velikog protivnika kao što je Tottenham pa igrači imaju samopouzdanja. Izgledi za prolazak su 50-50. Nakon što sam došao, nastupio sam u Splitu protiv Hajduka gdje smo odigrali 1-1, a nekoliko dana kasnije pobijedili smo 2-0 protiv Villarreala.

Čega se sjećate iz tog susreta?

- Sjećam se da je Villarreal bio promijenio neke igrače, mislim da su četvoricu ili petoricu bili promijenili, pristupili su pomalo kao sada Tottenham. Villarreal nas nije 100 posto shvaćao ozbiljno pa smo mi odgovorili fantastičnom igrom. Ne samo početna postava, svi u Dinamu su bili bitni za ostvarenje te pobjede.

No kasnije ste u nastavku igranja u skupini izgubili s 3-0 kod Villarreala.

- Tada su na teren izveli svoju uobičajenu momčad, bili su bolji na svom terenu. U svakom slučaju, Dinamo danas ima bolju momčad nego smo mi bili. Danas su tu bolji igrači, a također i momčad kao cjelina, što uostalom i pokazuju tijekom ove sezone u Europskoj ligi.

U tadašnjoj momčadi također je bilo dobrih igrača, uz vas je u zadnjoj liniji bio Bišćan, naprijed Sammir... Zašto Dinamo tih godina nije napravio iskorak u Europi? Što je to danas drugačije u odnosu na ta vremena?

- Današnja momčad je bolja. Mi smo imali četvoricu-petoricu jako dobrih igrača, s imenom i karijerom iza sebe, no ostali su bili izuzetno mladi dečki, velikog kapaciteta ali čije je vrijeme tek trebalo doći. Naša početna postava nije bila dovoljno snažna za Europu kao što ova sadašnja. Dinamo danas ima 24 ili 25 igrača koji su ukupno gledano bolji nego smo mi bili. U današnjoj ekipi je više kvalitetnih igrača nego je bilo kod nas. Sjećam se recimo Šime Vrsaljka koji je tada kao 18-godišnjak jako dobro igrao no prava zrelost i velike partije tek su bile pred njim. On je danas jako dobar igrač Atlético Madrida što je normalno jer ima 29 godina. To je ta razlika kada si na početku karijere i kada uđeš u fazu zrelosti.

Osobno ste odigrali puno europskih utakmica. Kako se osjeća igrač uoči skorašnjeg nastupa protiv Villarreala, prije tako velikih dvoboja?

- Razumijem da je Dinamovim igračima drugačije igrati takve utakmice od onih u prvenstvu. U Europskoj ligi su sve utakmice teške, ritam i intenzitet utakmica je drugačiji. Dinamo u Hrvatskoj može pobjeđivati s 80 posto snage, a u Europi je to nešto sasvim drugo. Igrači Dinama su u ovakvim europskim utakmicama maksimalno motivirani. To je ono što svaki igrač želi. Upravo takve velike utakmice. Ja sam kao igrač najviše volio takve dvoboje, a vole ih i Dinamovi igrači. Nema sumnje da će biti maksimalno motivirani i željni pobjede nad Villarrealom.

Nastupali ste i za A reprezentaciju Portugala. Lani je europski prvak Portugal bio dominantan protiv doprvaka svijeta Hrvatske, pobijedivši u obje utakmice u skupini Lige nacija. Kako objašnjavate taj uspješan niz Portugala? Nakon osvajanja Eura 2016. nisu potonuli nego su 2019. osvojili Ligu nacija, a sada najavljuju obranu naslova prvaka Europe ovog ljeta.

- To je mješavina svega. Portugal ima itekako dobrog izbornika Fernanda Santosa. On je pravi čovjek na pravom mjestu. Iskusan je. A također imamo i dobre igrače. Svi znaju za Cristiana Ronalda i svi govore o njemu ali ovdje je recimo jedan Pepe (38 godina) koji sada u Portu igra bolje nego kada je imao 23 godine. Tu i tamo ga zadesi pokoja ozljeda, što je normalno s obzirom na njegove godine, no sada je u Ligi prvaka odigrao fantastičnu utakmicu protiv Juventusa. On je trenutačno, unatoč svojih 38 godina, među deset najboljih stopera Europe. Ali tu su i drugi kvalitetni igrači poput Bernarda Silve, Joãa Félixa... Svi oni igraju u vrhunskim klubovima.

Želite li dodati nešto za kraj?

- Htio bih još jednom čestitati Dinamu, posebno na onome što su napravili protiv Tottenhama, te im zaželjeti svu sreću protiv Villarreala. Presretan sam zbog ovog uspjeha. I naravno, gledat ću utakmicu s Villarrealom. Iskoristio bih ovu priliku za slanje velikog zagrljaja svim navijačima Dinama.