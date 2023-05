Ona je noćna mora nogometaša i prijeti joj zatvor: 'Uzimao sam tablete za spavanje i smirenje'

Nogometaš engleskog prvoligaša Brightona traumatiziran je zbog 22-godišnjakinje Orle Sloan, koja je priznala kako je uhodila Billyja Gilmoura, zvijezdu Chelseaja Masona Mounta i Bena Chilwella.

Sve je počelo na jednoj zabavi u domu Bena Chilwella. Gilmour je počeo dobivati poruke od 22-godišnje djevojke, a zabrinuo se zbog njihovih sadržaja. Sve je otkrio klubu, koji je povećao osiguranje oko nogometaša. Sloan, ipak, nije usporila s porukama.

Foto: Louis Wood/NEWS SYNDICATION

Situacija je prešla svaku granicu, a Gilmour je bio pod velikim stresom. Sloan je čak tvrdila kako je trudna i nosi njegovo dijete.

- Cijela situacija je imala grozan učinak na mene. Nisam mogao spavati! Uzimao sam tablete za spavanje i smirenje. Sve se to negativno odrazilo na moju igru. Slala mi je poruke dok sam bio u novom gradu. Nisam nikoga znao, nisam imao prijatelje ili obitelj pored sebe. Jednom sam je vidio, i to vrlo kratko. Izrazito me zabrinula promjena tona u njenim porukama kako bi dobila moju pažnju. Orla je oštetila veze i prijateljstva koje sam stekao prije našeg upoznavanja.

Nije jedini

Gilmour nije jedina žrtva. Engleski reprezentativac Mason Mount također je prošao traumu. Naime, Mount i Sloan zajedno su proveli jednu noć, ali nogometaš u tome nije vidio ozbiljnu vezu.

Brzo je prekinuo kontakt s djevojkom, koja je zatim promijenila broj čak 21 put kako bi mu slala poruke. Čak je obećala kako će prestati kupovati hranu kako bi uštedjela novac za nove SIM kartice. Mount je bio zaprepašten prijetnjama.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Komunicirali su šest mjeseci, nakon čega je Mount zaključio da veza neće napredovati i odlučio je okončati komunikaciju s djevojkom. Nakon toga bio je žrtva bombardiranja porukama - rekao je odvjetnik Jason Seetal.

Da, cijeli slučaj završio je na sudu zato što 22-godišnjakinja nije prestala maltretirati nogometaše.

"Otkrila sam tvoju vezu s Bethany, Esme... Sve ću saznati," napisala je Mountu u poruci. Tu, ipak, nije bio kraj. Otvorila je Instagram profil nazvan 'Devil Baby' na kojem je objavljivala fotografije zvijezde Chelseaja s drugim ženama. Na njima je označavala Mounta, njegove prijatelje i obitelj.

- Zna gdje živim i gdje treniram. Bojim se da se ne pojavi ispred trening kampa - izjavio je Mount za potrebe suđenja.

I Chilwell je žrtva

Tu nije kraj. I Ben Chilwell je zatrpan porukama i prijetnjama. Sloan je objavljivala njegove fotografije s drugim ženama, također na Instagram profilu nazvanom Devil Baby.

Sloan je puštena iz pritvora uz jamčevinu. Međutim, 20. lipnja nastavit će se suđenje, a najvjerojatnije će završiti iza rešetaka.