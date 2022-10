'Oni su iskoristili šanse, dok mi nismo. Sad dolaze na Maksimir gdje smo dobivali velike ekipe'

Znali smo da igramo protiv agresivne i kvalitetne momčadi. na to smo se pripremili, nažalost nismo ih iskoristili pa se dogodio nesretni penal koji su zabili. Možemo žaliti za našim prilikama. Bilo je teško izaći iz presinga, morali smo brzo mijenjati strane i kad smo uspjeli ulazili smo u dobre situacije koje nažalost nismo iskoristili, započeo je Luka Ivanušec (23) nakon poraza od Salzburga (1-0) u trećem kolu grupne faze Lige prvaka.

Veselili su se 'modri' u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, ali nakon što je Josip Drmić (30) zabio gol, uključio se VAR i opravdano je dosuđeno zaleđe.

- Nisam dobro vidio situaciju iz svoje pozicije, a ako je VAR tako vidio vjerojatno je bilo zaleđe, ali to je nogomet, to se događa - rekao je veznjak Dinama.

Obje su momčadi imale par dobrih šansi, ali Austrijanci su bili oni koji su iskoristili jednu, ali vrijednu tri boda.

- Odigrali smo dobru utakmicu, oni su imali jednu, dvije šanse kao i mi, samo su oni svoju iskoristili. Ovo je veliko natjecanje gdje se greške kažnjavaju, a oni su to danas nažalost napravili - objasnio je stoper Dinama Dino Perić (28) pa nastavio:

- Imali smo dvije 'mrtve' šanse u drugom poluvremenu, izgledali smo kvalitetno svih 90 minuta. Bit će u tome tih malih rupa, ne vjerujem da je to danas bilo nešto izrazito. Kvalitetna utakmica, ostaje žal za bodovima, tri utakmice su do kraja i nadam se da ćemo to iznijeti kako spada.

No, uzvrat je već za tjedan dana. U utorak, 11. listopada, s početkom u 21 sat na Maksimir dolazi isti protivnik.

- Opet očekujemo sličnu utakmicu, možemo biti malo hrabriji i izaći hrabrije te pokušati iskoristiti šanse koje danas nismo, vjerujem da će ih biti i na Maksimiru - kaže Ivanušec, a Perić zaključuje:

- Imamo još dvije utakmice na Maksimiru, tamo se odlično osjećamo, pobjeđivali smo velike ekipe i nadam se da ćemo to nastaviti.

