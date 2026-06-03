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Oni su najvjerniji navijači na svijetu: 'Idemo na sve utakmice Zagore, a tek nam je 90 godina'

Piše Tomislav Gabelić,
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Oni su najvjerniji navijači na svijetu: 'Idemo na sve utakmice Zagore, a tek nam je 90 godina'
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Ante Mrčela, Tomislav Dželalija, Ante Pranjić i Ante Sunara vjerni su navijači Zagore iz Unešića koje bi sljedeće sezone trebala igrati drugu ligu. Dolaze čak i na treninge: 'Himna nam je 'Zagora me rodila' od Dražena Žanka, a sami smo gradili teren na kojem se danas igra'

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Ne znamo hoće li i on doći, možda ga roditelji ne puste, upozorili su nas i odmah prasnuli u smijeh trojica od četvorice najstarijih navijača Zagore iz Unešića - popularnih "Pašajica" kako se već punih 30 godina nazivaju. Njihova imena su Ante Mrčela, Ante Pranjić i Ante Sunara. Četvrti je Tomislav Dželalija, koji se nakon desetak minuta ipak pojavio na dogovorenom sastanku na stadionu Borovište.

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