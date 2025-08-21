Oni su nam crna mačka: Naši klubovi imaju poražavajući učinak protiv grčkih klubova

Dok se Rijeka priprema za ogled protiv grčkog PAOK-a u play-offu Europske lige, prisjetili smo se omjera između hrvatskih i grčkih klubova u europskim natjecanjima, a on je poprilično poražavajući za nas. Grčki klubovi su se tijekom godina pokazali kao kriptonit za HNL predstavnike, a svaki novi dvoboj prilika je za rušenje izrazito neugodne tradicije.

Pogled na ukupan omjer hrvatskih i grčkih klubova u Uefinim natjecanjima otkriva sumornu sliku. U ukupno 34 odigrana susreta, hrvatski su klubovi slavili tek šest puta, sedam utakmica završilo je neriješeno, dok su grčki predstavnici pobijedili čak 21 put uz gol razliku 36-57. Grčki klubovi, poznati po čvrstoj igri, fanatičnoj podršci s tribina i taktičkoj zrelosti, postali su prava "rak rana" za ambicije hrvatskih momčadi u Europi.

Ono što posebno zabrinjava jest činjenica da ni najjači hrvatski klubovi – Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek – nemaju rješenja za grčke suparnike. Dapače, njihov je učinak još porazniji. U 22 utakmice protiv grčkih klubova, hrvatska "velika četvorka" upisala je tek jednu pobjedu, uz bilancu od sedam remija i čak 14 poraza.

Najsvježiji i najbolniji primjer ove negativne serije je okršaj Dinama i PAOK-a u osmini finala Konferencijske lige u sezoni 2023./24. Nakon obećavajuće pobjede od 2:0 na Maksimiru, činilo se da bi "Modri" mogli prekinuti crni niz i izbaciti grčki klub. Međutim, uslijedio je šokantan uzvrat u Solunu gdje je PAOK deklasirao Dinamo s 5:1 i tako još jednom potvrdio svoju dominaciju na domaćem terenu.

Ni Rijeka nema lijepa sjećanja na PAOK. U kolovozu 2021. godine, u play-offu Konferencijske lige, susret na Rujevici završio je 1:1, da bi u uzvratu Grci slavili s 2:0 i prošli dalje. Sličnu sudbinu doživio je i Hajduk, koji je u kvalifikacijama za isto natjecanje u ljeto 2023. ispao upravo od PAOK-a. Nakon 0:0 na Poljudu, splitska momčad je u Grčkoj uvjerljivo poražena s 3:0.

Ipak, povijest bilježi i poneki bljesak. Jedini hrvatski klub koji se u posljednjih 30-ak godina može pohvaliti da je izbacio grčkog predstavnika je Slaven Belupo. Koprivničani su 2008. godine u kvalifikacijama za tadašnji Kup UEFA eliminirali Aris, pobijedivši kod kuće 2:0, što je bilo dovoljno unatoč minimalnom porazu (0:1) u gostima. Uz to, Lokomotiva je 2015. uspjela pobijediti PAOK 2:1 u Zagrebu, no u uzvratu je doživjela potop od 6:0.

A upravo je PAOK najveća enigma za naše klubove. U posljednjih 15 godina protiv njega su igrali Dinamo, Rijeka, Hajduk i Lokomotiva i u deset utakmica, izgubili šest puta, dvaput pobijedili i dvaput remizirali.