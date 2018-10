Ono kad ti sjedne! Raketin gol možda i najljepši u ovom kolu

Ivan Rakitić zlatnim će slovima biti upisan u Barcine knjige kao igrač koji je zabio 600. gol za Katalonce u Ligi prvaka/Kupu prvaka.

Barcelona je slavila kod Tottenhama 4-2 u 2. kolu Lige prvaka.

Zabio je hrvatski veznjak jedan od najljepših golova u dresu Barcelone i gol koji bi mogao konkurirati i za najljepši ove sezone.

The best part of Rakitic’s goal is Coutinho’s 360 No Scope assist. pic.twitter.com/mMfcrx0pMl