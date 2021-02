Godinama je bio u vrhu boksačke teške kategorije u Hrvatskoj, boksao je i s najistaknutijim imenima poput Filipa Hrgovića, ali prije tri je godine otkrio da ima tumor. Borac kakav je bio, Ivan Andrašić (35) uhvatio se u koštac s rakom testisa i pobijedio! Čak se i vratio na PH i osvojio treće mjesto, htio se dokazivati i dalje, ali sreća je, nažalost, kratko trajala.

Par mjeseci kasnije tumorski su se markeri povećali, stanje se pogoršavalo, a preminuo je na samo Valentinovo. Iza sebe je ostavio suprugu i troje djece. Otac i suprug nažalost nije uspio pobijediti u ovoj životnoj borbi, nije imao sreće poput nekih sportaša koji su se othrvali kobnoj bolesti.

Jedan od njih je i nogometaš Dinama Josip Mišić (26). Bio je na posudbi u grčkom PAOK-u i saznao za opaku bolest, ali brzom reakcijom doktora uspio je kao pobjednik izaći iz te utakmice te se i u listopadu prošle godine priključiti zagrebačkom Dinamu.

U Rimu pak je prije osam godina u svoju najveću utakmicu krenuo Francesco Acerbi (32), danas ikona Lazija.

U ljeto 2013. dijagnosticiran mu je rak testisa, koji ga je zapravo 'spasio' jer je svojevremeno upao u ralje alkoholizma. Nakon operacije je pao i na doping testu zbog nepravilne razine hormona uzrokovane povratkom raka. No, i nakon toga se vratio na teren te je uspio i odigrati 149 utakmica u nizu bez da je zamijenjen.

A Yeray Alvarez (26) je, kao i u Ivanovom slučaju, osjetio kako je to kad se rak testisa ponovno pojavi. U dvije mu je godine dva puta dijagnosticiran rak. Bilo je to u prosincu 2016., a nakon agresivne terapije vratio se već poslije 46 dana i to na Nou Campu. Na žalost u srpnju 2017. prokleta se bolest vratila pa su Alvarezu onkolozi rekli da se iz nogometa miče 'na neodređeno vrijeme'.

No, uspio se izvući. Kemoterapija je bila uspješna te se početkom 2018. vratio u momčad, a Bilbao mu je kao nagradu nakon toga dao ugovor na sedam godina! On i dalje igra u njihovom dresu, a ove je sezone skupio 18 nastupa uz jedan gol i pokazao da se može. Naravno, bolest je neki put jača, ali odustati se ne smije. Baš kao što nije odustao Ivan, ali on nažalost nije uspio.