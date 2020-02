Opalio Batshuayija u 'dragulje': Ajoj, zabio sam mu krampone

Manchester United u ponedjeljak je pobijedio na Stamford Bridgeu Chelsea 2-0 uz veliku pomoć suca Anthonyja Taylora i njegovih prijatelja iz VAR-sobe. Najbogatija i (kažu) najpoštenija liga na svijetu nije pošteđena sudačkih skandala. Sa svim kamerama i VAR-ovima ovog svijeta na svakom stadionu.

Chelsea - Man. United završilo je 0-2, a od dva poništena Chelseajeva gola jedan je bio regularan i Unitedov kapetan Harry Maguire trebao je dobiti crveni karton zbog udaranja Michyja Bashuayija, ali je 'pomilovan' pa je ostao na travnjaku i zabio drugi gol za goste!

- Znao sam da mi je na leđima, mislio sam da će pasti na mene i prirodna reakcija bila je da ga pokušam zadržati. Nije to bio udarac, nisam htio učiniti ništa slično, samo sam ispravio nogu da ga zadržim ako bude padao na mene. A najgore je što imam čepove na vrhu kopačke pa ispalo još gore, ali ispričao sam mu se - briljantno je poručio Maguire nakon utakmice.

- Imao je puno, puno sreće. Možda se izvukao zbog svoje osobnosti, miran je inače momak, ali definitivno ga je udario - rekao je Roy Keane, bivši kapetan Uniteda i komentator Sky Sportsa.

"Crveni", jasan je na Twitteru bio Cesc Fabregas, bivši igrač Chelseaja.

- Da, mislim da je to crveni karton. Sudac to ne može vidjeti, to mora pregledati VAR - smatra Jamie Carragher, legendarni stoper Liverpoola.

