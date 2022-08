Opet ćemo se sramiti u Europi zbog stadiona. Moj je neuspjeh ne bude li Petko u reprezentaciji

Bit ću kratak, neka više govori Petković. Zahvaljujem igračima koji su me učinili najponosnijim čovjekom na svijetu, rođeni sam Zagrepčanin, u dva pokušaja sam sa svojim klubom otišao u Ligu prvaka, s klubom u koji me pokojni otac Šime doveo kad sam imao pet godina, rekao je Ante Čačić na konferenciji za medije nakon izbacivanja Bodo/Glimta u drami produžetaka u Maksimiru (4-1) pa nastavio:

- Teška utakmica za igrati, za voditi. Imali smo sjajno prvo poluvrijeme, sjajnog protivnika. Morali smo raditi promjene zbog unutarnjih problema, herojska borba naših igrača, vjerovali smo da možemo uspjeti. I uspjeli smo. Stalno sam govorio, nismo odgažali utakmice, često smo rotirali i to smo sada naplatili. Svaki igrač je ulaskom s klupe dao svoj obol. U Ligi prvaka ćemo se sramiti, najveće europske momčadi će dolaziti na stadion koji izgleda kako izgleda.

Što se dogodilo u drugom poluvremenu?

- Mi smo imali prvo poluvrijeme dominaciju, ali teško je očekivati da ćemo takvi biti svih 90 minuta u playoff fazi Lige prvaka. Krenuli su ofenzivnije, mi smo loše iskakali iz zone, radili su nam pritisak. Imali smo probleme unutar sebe, to se osjetilo, morali smo raditi izmjene koje nisu bile planske. I to je sve utjecalo na našoj razini. Bodo/Glimt je jako dobra momčad, ali Dinamo je stoički sve istrpio. Baš zbog tih neplanskih izmjena nije bilo lako voditi utakmicu, ali smo izdržali do kraja. Bili smo mirni i staloženi, promijenili malo sustav, u produžecima smo imali dobru energiju. Sjajno raspoloženje nam je donijelo Ligu prvaka, dali smo opet četiri gola, ali uz sve probleme i četiri prinuđene izmjene, to je ozbiljan rezultat. Željeli smo tu Ligu prvaka, to smo dohvatili s rezonima.

Nastavio je o Petkoviću koji je zabio krasan gol škaricama za 2-0.

- Drago mi je da je Bruno kraj mene i da ste me pitali za njega. Ja sam mu rekao da mu "desetka" ne pristaje, da taj broj nose malo drugačiji igrači. I rekao sam mu da će biti moj osobni neuspjeh ako on ne bude u reprezentaciji. Otkako sam u Dinamu, on radi dobro, sjajno. A hoće li ga izbornik zvati, u to se ne želim miješati.

Što ima ova momčad, a nije imala ona iz 2012. godine kad ste bili trener Dinama koji nije bio konkurentan u Ligi prvaka?

- Prije 10 godina i danas nije isto vrijeme. Dinamo je u međuvremenu stasao klupski, iza sebe ima dobre rezultate i ta prezimljavanja u Europi. Sada cijeli klub ima drugačiji gard i više europskog iskustva. O usporedbama igračkom kadra ne bih previše, nadam se da ćemo biti u Ligi prvaka učinkovitiji nego prije 10 godina. Ali, to je druga dimenzija, nama prvenstveno prilika da napredujemo i učimo. Željeli smo to natjecanje, presretni smo. Jako sam sretan i zbog igrača koji još nisu, a sada će doživjeti najelitnije nogometno natjecanje. Moramo biti spremni da ćemo protiv sebe imati moćne i kvalitetne momčadi, ne smijemo iz tih susreta izlaziti frustrirani.

