Rekli 'ne' predsjedniku: Neki igrači Patsa neće kod Trumpa...

New England Patriotsi slavili su u Super Bowlu, no iako je to prije bio običaj, nekolicina igrača nema namjeru ići u posjetu Donaldu Trumpu u Bijelu kuću.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih nerijetko se hvalio svojim prijateljstvom s trenerom Patsa Billom Belichickom kao i vlasnikom kluba Robertom Kraftom, a on i Tom Brady navodno su zajedno igrali golf. Ipak, prije dvije godine Patsi su posjetili Trumpa, a tada je među onima koji se nisu odazvali predsjednikovom pozivu bilo i Bradyjevo ime. On je, međutim, tvrdio kako je to iz obiteljskih razloga...

Ove godine poziv još nije ni stigao, no neki su već obznanili kako nemaju namjeru ići u Washington.

- Neću ići. Ne žele me tamo - rekao je Duron Harmon te nadodao kako bi rado posjetio Baracka Obamu, a sličnog razmišljanja su i dvojica blizanaca, Jason i Devin McCourty:

- Nisam razmišljao o tome, no sumnjam da ću ići - rekao je Jason na što ga je Devin optužio da laže kako nije razmišljao o tome, a ovaj je priznao kako su šanse praktički - nepostojeće.

Prošle godine većina je igrača Philadelphia Eaglesa planirala odbiti poziv pa ga je predsjednik Trump sam povukao, a slična je situacija bila i u NBA ligi.

- Nebitno tko pobjedi, mi ili Golden State, nijedna momčad ne želi njegov poziv - rekao je LeBron James, tada igrač Cleveland Cavaliersa za vrijeme velikog NBA finala, a Donald Trump jednostavno je poručio:

- Ako oni ne žele doći, ni ja ne želim da dođu.

I jednostavno odlučio - ne pozvati nikoga...