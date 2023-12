Opet Messi?! Objavljena imena trojice nominiranih za The Best

Međunarodni nogometni savez (Fifa) u četvrtak je objavio kako su finalisti za ovogodišnjeg najboljeg igrača svijeta Norvežanin Erling Haaland, Francuz Kylian Mbappe i Argentinac Lionel Messi.

Haaland je tijekom 2023. godine s Manchester Cityjem osvojio Ligu prvaka, naslov prvaka Engleske i engleski FA kup.

Pokretanje videa ... Messijev 70-metarski mural oslikan u rodnom Rosariu nogometnog velikana | Video: KanalRi

Nakon finala SP-a u Katru krajem prošle godine u kojem je Messijeva Argentina svladala Mbappeovu Francusku Messi i Mbappe su s Paris SG-om osvojili naslov prvaka Francuske, a ljetos je Messi karijeru odlučio nastaviti u Interu iz Miamija.

Fifina nagrada The Best dodjeljuje se od 2016. godine, Messi ju je dosada osvojio dva puta, 2019. i 2022., Mbappe je lani završio kao drugi, a Haaland dosad nikad nije bio među prva tri. Inače, za nagradu se gledao period nakon SP-a u Katru do kraja sezone.

Na prethodnoj listi od 12 igrača koji su konkurirali za ovu nagradu bio je i hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović.

Prije pet godina nagradu The Best osvojio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Za nogometašicu godine nominirane su Španjolke Aitana Bonmati i Jennifer Hermoso te Kolumbijka Linda Caicedo.

Pobjednici će biti proglašeni u Londonu 15. siječnja.