Opet nas podcjenjuju: Hrvatska nije ni blizu favoritima za zlato

O korona virusu priča se više nego o ulaznicama, diljem Europe preskaču se ligaška kola, bez publike se igra čak i u Ligi prvaka, a točno 100 dana prije početka Eura strahuje se od odgode ili otkazivanja.

Eto, u zadnjih stotinu dana odbrojavanja ulazimo čekajući posljednje sudionike, ali i sa strahom da se iščekivani turnir uopće neće održati. I po tome je ovo, 16. izdanje nogometnog EP-a posebno...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I dok njegov tvorac Michel Platini ne smije "prismrditi" nogometu jer ima sudsku zabranu približavanju bilo čemu vezanom uz nogomet, Uefa osluškuje vijesti o prodoru korona virusa i priprema plan B ako dođe do odgode ili barem masovnog otkazivanja dolaska navijača. Igranje bez publike takvoj tvornici novca bolnije je nego odgoda natjecanja...

- Na Euru će biti teže nego na Svjetskom prvenstvu, čak deset reprezentacija može postati prvak Europe, a da to ne bude ni čudno ni iznenađujuće. Imamo četiri reprezentacije iz ruskih polufinala, Francusku, Belgiju, Englesku i Hrvatsku, tu su Nijemci koji se žele vratiti, pa Nizozemci i Talijani koji nisu ni bili u Rusiji, tu je Portugal koji brani zlato iz Francuske... Bit će teško, moramo ići korak po korak, najprije proći skupinu, a onda ćemo vidjeti što i kako dalje, tko će nam biti protivnik. Eto, ne znamo ni tko će nam doći kao treći protivnik u skupini... Često me pitaju za mogućnost da to bude Srbija i svima odgovaram isto. Ne bih želio da to budu oni, prije svega zbog toga što su oni dobra reprezentacija, najbolja od onih koje igraju kvalifikacije, ali i zbog svega što bi taj susret donio. Nemam ništa protiv njih, kad kažem da ih ne želim, onda je to prije svega zbog toga što ne želim jakoga protivnika, nego što slabijega - govori Zlatko Dalić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rok za prijave za kupnju ulaznica je prošao, jučer je krenula preprodaja onih čiji su vlasnici odustali ili se nisu javili ili ispoštivali neka pravila. Na portalima za prodaju naišli smo na podatak da je za utakmicu Engkleske i Hrvatska ne Wembleyu 14. lipnja ostala 231 ulaznica po 289 funti (bile su do 700 funti), za sudar s Češkom 19. lipnja u Glasgowu njih 252, a za treću utakmicu 23. lipnja u Glasgowu 262 ulaznice.

- Evo, da imamo 100.000 ulaznica za prvu utakmicu Eura s Englezima na Wembleyu, siguran sam da bi 100.000 Hrvata bilo s nama. Moramo održati to zajedništvo - dodaje Dalić.

I premda na Euro dolazi kao svjetski doprvak, Hrvatska prema kladionicama nije među favoritima. Ni blizu!

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon dugo vremena Engleska kotira kao prvi izbor na nekom velikom natjecanju, tečaj da će osvojiti svoj jedini veliki trofej uz SP 1966. je 5.5. Na Belgiju je 6, Francusku 7, Nizozemsku i Njemačku 8, Španjolsku 9, Italiju 11, Portugal 17, a Hrvatska je deveti favorit s koeficijentom 26. I zapravo posljednji ozbiljniji favorit, jer iza nas je Ukrajina sa 67, Danska i Švicarska s 81...

Ni tražeći pojedinačne nagrade "nema nas nigdje". Kao prvi favorit za najboljeg strijelca stoji Harry Kane (tečaj 6), iako je upitno hoće li uopće nastupiti zbog ozljede. Na Lukakua je 9, Ronalda 10, Mbappea 12, Immobilea i Moratu 13, a od naših na Kramarića se može pronaći koeficijent 31, Petkovića 34, Perišića 67, Rebića 81, Modrića i Rakitića 101...

Poznato? Da, baš tako nekako je Hrvatska kotirala na SP-u u Rusiji, ali i hrvatski rukometaši uoči ovogodišnjeg Eura. Pa su Červarovi dečki i te kako demantirali kladionice...

U finalu kladionice vide Englesku, Francusku i(li) Belgiju (tečaj da će doći do finala je na sva tri 3.75), slijede Njemačka i Nizozemska sa po 4, Španjolska s 4.5, Italija s 5.5, Portugal sa 6.5, a na Hrvatsku u finalu je 9.5.

Foto: FRANCOIS LENOIR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prvi je favorit za najboljeg igrača Eura - Kevin De Bruyne! Na njega je koeficijent između 9 i 11, na Mbappea je 10 do 11, Griezmanna 13 do 15, Kanea 15 do 17, Van Dijks 17 do 21, Pogbu 19 do 26, Ronalda 21 do 26, Modrića 34 do 51, Rakitića 51 do 67, Petkovića, Brozovića i Perišića 101, Kovačića i Rebića 151, Barišića 201...

Da, ni Ronalda ni Modrića nema u vrhu, rijetki očekuju da će baš blistati u svom posljednjem nastupu na Euru, s 34 godine.

Gledamo li samo našu skupinu, na pobjedu Hrvatske nad Engleskom je tečaj 5.4 (na Engleze 1.81), a da ćemo osvojiti skupinu 3.7 (Engleska 1.4, Češka 15, suparnik iz playoffa 21).

U skupini smrti prema kladionicama prvi je favorit Njemačka (2.1 da će osvojiti prvo mjesto), na Francusku je 2.25, na Portugal 7. Podsjetimo, pobjednik naše skupine ide na drugog iz te skupine F u osmini finala, a drugog iz naše skupine pobjednik skupine smrti čeka u četvrtfinalu.