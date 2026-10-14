OPET ONI Real gubio 3-1 u 83. minuti. Pogledajte preokret...

Nogometaši Real Madrida režirali su novu senzaciju u Ligi prvaka. Roma je vodila 3-1 u 83. minuti i bila na pragu nevjerojatna tri boda na Olimpicu u srijedu u utakmici drugog kola elitnog klupskog europskog natjecanja, ali završila je praznih ruku nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Marten de Roon i Donyell Malen (dvostruki strijelac) doveli su talijanskog prvoligaša u uvjerljivo vodstvo od 3-1, dok je dojam za Real tek malo ublažio Kylian Mbappe. Momčad Gian Piera Gasperinija dominirala je nad "kraljevskim klubom", činilo se u pojedinim trenucima kao da rezultat laska realovcima...

Foto: Guglielmo Mangiapane

Ali Jose Mourinho sve je promijenio zamjenama. Nakon samo sat vremena igre izvadio je Viniciusa, koji je još jednom bio neraspoložen, a ubacio mladog Brazilca Endricka, talentiranog napadača koji je ove sezone "zabetoniran" na klupi. Dočekao je svoju šansu i sjajno se pokazao. U 78. minuti ušli su i Silva, Carresas te Espi.

Najprije je Espi u 83. minuti smanjio zaostatak nakon odbijanca iz kornera, a isto je dvije minute kasnije učinio i Endrick. Real je imao 3-3, ali nije se zadovoljio time. Krenuo je po puni plijen, a to mu se i isplatilo. Rudiger je u 90. minuti, nakon još jednog kornera, donio pobjedu madridskom velikanu. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.