Opet pogriješio: De Gei ispala lopta i poklonio bod Chelseaju

Borba za Ligu prvaka, išlo se žestoko na nož, ali na kraju bez pobjednika. Manchester United i Chelsea odigrali su 1-1 u 36. kolu Premier lige.

Chelsea je u utakmicu ušao s tri boda prednosti i njima je odgovarao i bod, dok su crveni vragovi morali jurišati jedino na pobjedu ako žele izboriti Ligu prvaka.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Tako je i krenulo, United je do vodstva došao već u 11. minuti. Bila je to fantastična akcija domaće momčadi u kojoj je Lukaku podbio loptu na bok za Shawa, on je na sredini peterca pronašao Juana Matu koji je pucao prema praznom golu i zabio svojoj bivšoj momčadi.

United je izgledao bolje na terenu, a igračima su misli već bile prema predahu. No, David De Gea se pobrinuo da ne prođe sve najbolje. Španjolac je u zadnje vrijeme u jako lošoj formi, a to se vidi i po njegovim brojnim pogreškama nakon čega njegova momčad prima golove. Pucao je iz daljine Antonio Rudiger, i svi su mislili da će to biti lagan posao za španjolskog golmana.

Foto: PHIL NOBLE

No, nije bilo tako. Na oči lagana lopta, odbila se od njegove ruke i došla do Marca Alonsa koji zabija za 1-1 u 43. minuti.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Do kraja utakmice je United bio puno bolja momčad na terenu, imali su ogromnu priliku za gol u zadnjim sekundama, no nisu uspjeli doći do drugog gola. Završilo je 1-1 što više ide na mlin Chelseaju. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je do 76. minute i opet ga je Sarri zamijenio. Plavci su tako i nakon ove utakmice ostali ispred vragova s tri boda prednosti dva kola do kraja.

Tottenham je treći sa 70 bodova, Chelsea četvrti sa 68, Arsenal peti sa 66 dok je na šestom mjestu, s najmanjim šansama za Ligu prvaka Manchester United.

Topnici su imali priliku približiti se Ligi prvaka, no izgubili su drugi put zaredom. Nakon što su primili tri komada od Watforda, Leicester ih je također poslao put Londona tricom u mreži (3-0). Dva je zabio Vardy dok je jedan gol djelo Tielemansa...