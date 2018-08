Opet poludio: Bijesni Paire se iživljavao i uništio sve rekete...

Taman kad se mislilo da se smirio, da će u 30. godini života uspjeti povezati par dobrih turnira i pobjeda, evo njega opet sa svojim 'demonima'. Benoit Paire igrao je prvo kolo ATP turnira u Washingtonu protiv Marcosa Baghdatisa. Sve je bilo dobro dok Francuz nije promašio težak smash na break loptu Cipranina i pao. Onda je uslijedio - show.

U sljedećem trenutku Paire udara reketom o podlogu nekoliko puta. Zatim se ustaje i iz sve snage baca taj isti reket. Nakon toga nogom odguruje klupu i baca, odnosno uništava novi reket.

This is how Benoit Paire went out in Washington. #CitiOpen pic.twitter.com/ektF88kudi