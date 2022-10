Opet za manji broj ljudi: Evo gdje gledati Dinamo - Salzburg

Šest dana nakon poraza u Salzburgu Dinamo ima priliku uzvratiti prvaku Austrije za minimalan piraz (0-1). Dinamovci su, nakon početne senzacije protiv Chelseaja, doživjeli dva poraza i pali su na začelje skupine, no šanse i za prolazak i za proljeće u Europi još uvijek imaju.

Stoga, danas je imperativ isključivo pobjeda. Prvi put ove sezone Dinamo će igrati u večernjem terminu Lige prvaka od 21:00.

- Najvažnija utakmica do sada u ovom dijelu natjecanja. Sami smo si zakuhali situaciju u skupini, ali i dalje se možemo izboriti za ostanak u Europi na proljeće. Iza nas su dva gostovanja, rezultatski neuspješna, ali iz obje utakmice smo izašli sa spoznajom da smo konkurentni, da nismo zalutali u Ligu prvaka. Neke stvari smo naučili, vidjet ćemo koliko smo spremni toga primijeniti danas - rekao je trener Ante Čačić, pa nastavio:

- Optimist sam, utakmica u Salzburgu je mogla otići na drugu stranu, imali smo dobrih partitura, ali i slabosti. Nedostajalo nam više energije i kuraže, malo jači posjed lopte, ali u današnjem nogometnom ambijentu vjerujem da ćemo dati maksimum, pa uz mirnu glavu i vruće srce doći do punog plijena. Nemamo Boška Šutala i Luku Menala, njih dvojica nisu nam na raspolaganju, dok je Emreli opet u kadru.

Dinamovci su, dojam je, mogli i više od poraza u Salzburgu, ali nedostajalo je više hrabrosti.

- Ja se ne sjećam da je Dinamo ikada igrao ofenzivnije, to se vidi po našoj efikasnosti u HNL-u i Europi. U Ligi prvaka se igra ofenzivno koliko nam suparnik dopusti, do sada nismo bili uspješni. Ali, u toj momčadi su Oršić, Petković, bio je i Drmić, tu je Ivanušec..., imali smo dva ofenzivna bočna igrača, Ademi koji stalno ide prema naprijed, bilo je to ofenzivno, ali nam je u Salzburgu falilo više kuraže. Najveći problem je bio što smo ulazili u pojedinačne tehničke greške koje su nam lomile sigurnost, tu smo imali problema. Realno, imali smo isto prilika kao i oni, utakmicu je prelomio jedan penal.

Maksimir je opet rasprodan, oko 24.000 navijača opet će biti velika podrška Modrima.

- Vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat, ovo je ozbiljno natjecanje, ovo je Liga prvaka. Nije lako osvajati bodove u našoj skupini, ali Dinamo je otvorio tu skupinu s pobjedom protiv Chelseaja, to diže apetite u javnosti i kod naših igrača. Bilo je dosta kritika, ali kada vidite na koji smo način došli do Lige prvaka i koliko smo golova dali, to je za respekt. Utakmice u Milanu i Salzburgu su pokazale da nam malo nedostaje, možemo li to preskočiti vidjet ćemo u sljedeće tri utakmice - rekao je Čačić.

Utakmicu u izravnom prijenosu možete pratiti na programu ArenaSport 1.

