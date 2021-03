Tisuće ljudi u srijedu su se slile na Mirogoj kako bi ispratile zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića na vječni počinak. No takvih scena ovaj put neće biti.

Danas u 15 sati je posljednji ispraćaj legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cice Kranjčara koji je preminuo u ponedjeljak nakon kratke i teške bolesti, a pokopu će prisustvovati uža obitelj, prijatelji te predstavnici naraštaja Kranjčarovih suigrača.

Pokopat će ga u Aleji velikana, uz legendarni dvojac iz generacije 1967. Slavena Zambatu i Krasnodara Roru, koji su preminuli krajem 29. listopada, odnosno 12. studenog prošle godine. Sprovod će početi u 15 sati.

Danas nešto ranije, od podneva, u hotelu Westin bit će komemoracija u čast velikoj "devetki" zagrebačkih plavih i bivšem izborniku hrvatske nogometne reprezentacije.

Komemoracija neće biti otvorena za javnost pa će je Dinamo, u čijoj je organizaciji kompletan ispraćaj legende, prenositi putem YouTubea. Govor bi trebao održati i sin Niko, a među stotinjak uzvanika bit će predstavnici generacija "modrih" iz 1982., 1998., NK Zagreba 2002. i hrvatske reprezentacije.

- GNK Dinamo u petak će, 5. ožujka u 12 sati, u zagrebačkom hotelu Westin upriličiti komemoraciju svojem proslavljenom igraču, treneru, jednom od simbola našeg kluba, Zlatku Kranjčaru. Sukladno epidemiološkim mjerama propisanim od strane nadležnih institucija, komemoracija je zatvorenog tipa u organizaciji kluba i obitelji Kranjčar. Komemoracija će biti prikazana putem prijenosa uživo od 12:00 sati na YouTube kanalu GNK Dinamo - objavio je zagrebački klub.

Kako će na komemoraciji moći prisustvovati ograničen broj ljudi, Dinamo je osigurao da se svi mogu dostojanstveno oprostiti od Cice pa će na Maksimiru, u fan shopu, biti izložena Knjiga sjećanja u spomen na legendarnog Cicu.

Bit će dostupna svima od petka u 14 sati do ponedjeljka u 20 sati, a u nju će se moći upisati svi zainteresirani koji se žele oprostiti od ovog velikana hrvatskog sporta i legendarne plave devetke.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

U petak, 5. ožujka, oprostit ćemo se od Dinamove legende Zlatka Kranjčara.

Knjiga sjećanja u spomen na Zlatka Kranjčara bit će izložena na stadionu Maksimir od petka, 5. ožujka u 14 sati do ponedjeljka 8. ožujka u 20 sati.

Knjiga će biti izložena u fan shopu Dinamo na stadionu Maksimir i bit će dostupna svima zainteresiranima koji žele upisati svoj posljednji pozdrav legendi Dinama. Knjiga će nakon toga biti predana obitelji Kranjčar.

Podsjetimo, Cico je 18. veljače bio u bolnici zbog problema s jetrom. Najprije u zadarskoj, a nakon deset dana liječenja, zbog pogoršanja stanja, prevezli su ga u Zagreb, no nije se uspio izvući. Na liječenju se zarazio bolničkom bakterijom od koje je, nažalost, u ponedjeljak preminuo.

Bio je vezan za Dinamo koji mu je bio broj jedan, uz obitelj i reprezentaciju, a s 'modrima' je u blistavoj desetogodišnjoj eri osvojio prvenstvo bivše države 1982. i dva Kupa. Bio je lider i najbolji igrač te legendarne generacije koja je nakon 24 godine čekanja pod ravnanjem Ćire Blaževića vratila naslov prvaka u Zagreb, a trofeje je nastavio osvajati u bečkom Rapidu gdje je otišao 1983. godine. Za 'modre' je odigrao čak 556 utakmica i zabio 256 golova.

Bio je prvi kapetan hrvatske nogometne reprezentacije u povijesnoj utakmici protiv SAD-a 1990. godine, no najponosniji trenutak u njegovoj karijeri bio je kada je postao izbornik 'vatrenih' za čijim kormilom je sjedio od 2004. do 2006.

- Cico je imao tri svetinje. Broj jedan obitelj, broj dva Dinamo, broj tri, piramida, najveća čast, biti izbornik Hrvatske. On je to doživio i prihvatio nešto najveće što mu se može dogoditi. Kada pričamo o tome, kao prvi hrvatski kapetan, to mu je bila neviđena čast i zadovoljstvo. On je doživljavao strahovito svaku utakmicu reprezentacije. Kad je krenulo Svjetsko prvenstvo 2006. godine u Njemačkoj, to je njemu bilo puno srce, bio je toliko sretan i zadovoljan što može voditi reprezentaciju svoje države na SP-u. Prva utakmica s Brazilom u Berlinu, 60 tisuća ljudi, krcato. Dan danas je teško objasniti tu atmosferu, tu kemiju što se događalo. To je neobjašnjivo. To se stvorila takva atmosfera da smo svi bili pozitivno šokirani i ježili se od prve do zadnje minute. Sviraju se himne, završe se himne, on meni kaže, 'Tomek, sad mogu umrijeti, ovo je strašno'. To je njega vodilo. 'Kad sam to doživio danas, ništa me više ne interesira. Meni je srce puno', govorio mi je - kazao nam je Tomislav Ivković koji mu je bio pomoćnik u reprezentaciji.