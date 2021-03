Legendarni češki nogometaš Antonin Panenka (72), jedan od najvećih europskih nogometaša prošlog stoljeća, s divljenjem je govorio o preminulom bivšem suigraču i prijatelju Cici Kranjčaru, koji je umro u ponedjeljak u 65. godini.

Dvije su godine igrali zajedno u bečkom Rapidu, a vodio ih je Otto Barić, koji je također nedavno napustio ovaj svijet.

- Jako sam tužan i zabrinut. Kranjčar je bio fenomen Rapida, ne možete ga zaboraviti. Došao je s velikim ugledom iz zagrebačkog Dinama. Bio je vrhunski nogometaš, pravi individualac s karakterom. Postao je oslonac momčadi čim je došao, a znate kako je teško odmah postati glavni, to ne uspijeva gotovo nikome - rekao je Panenka za tportal.

- Oduševio nas je vještinom baratanja loptom i izvanrednim tehniciranjem. Znao je poslati loptu baš tamo gdje je htio, znao je gdje je nogomet. Sjećam ga se s radošću jer je uvijek bio dobro raspoložen - dodao je europski prvak iz 1976. i autor čuvenog penala.

Kranjčarova specijalnost bila su slobodnjaci, ali Čeh je imao prednost.

- Znao je on zabiti iz slobodnjaka, ali samo kad mene nije bilo na terenu, haha. Nije bilo većeg majstora u tom zanatu u Bohemiansima i reprezentaciji Čehoslovačke.

Prisjetio se i jedne anegdote.

- Maser ili ekonom Rapida, ne sjećam se više tko je točno bio, znao nas je odvesti u svoju vikendicu na obali jednog jezera. Malo piva, malo vina. A Zlatko je bio jako druželjubiv, znao je i fino zapjevati. Kako smo se mi znali družiti. Vodili smo i supruge pa tako sam upoznao šarmantnu gospođu Elviru. Bilo je zbilja fantastično, nezaboravno. Sjećam se da se tada rodio i Niko, a znam da je i on napravio veliku karijeru. Baš kao i otac - kaže.

S divljenjem je govorio i o Ottu.

- Jedan od najboljih trenera u mojoj karijeri. Kako nas je on u Rapidu znao motivirati i voditi... Znao je koristiti sustav mrkve i batine jer je igrača poznavao u dušu. Čitao je suparnike pa nas je upozoravao na njihove mane. Meni, naravno i Kranjčaru, i Petru Bručiću bio je jako drag - prisjetio se.

- Sjećam se još, kada smo došli na jedan trening po jakoj kiši, 113 lokvi na terenu, nemogući uvjeti, i za Kranjčara je bilo neugodno. Pa je Barić rekao: "Dečki, ovo nema smisla. Ajde, odite kući, posvetite se obiteljima, vodite djecu na sladoled, budite veseli. Sutra ćemo pobijediti i bez treninga". Naravno, suparnika smo pregazili.

Panenka kaže kako mu je Barić ušao u kožu i znao ga podržati.

- Otišli smo s Rapidom na neku gostujuću utakmicu. A što sa slobodnom večerom u hotelskoj sobi? Nije bilo potrebno izlaziti po piće negdje na recepciju. Čujem da iza ponoći netko kuca na vrata, otvorim ih, ulazi Barić s tacnom piva. I kaže on meni: "Daj Anti, popij svoje pivo, znam da voliš to. Sutra ćeš biti najbolji na terenu". Ne znam što je on donio Kranjčaru, valjda nešto slično. Takav je Barić bio strateg. A ja sam sljedećeg dana zabio dva gola. Haha, zbilja me išlo - rekao je Antonin i zaključio:

- Hrvatska i europski nogomet izgubili su jako puno...