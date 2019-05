Oprosti mi, Bale! Zizou otpisao Velšanina i još dvojicu igrača...

Sezona polako dolazi kraju, neki klubovi već zbrajaju koliko su napredovali od prošle godine, a u Madridu planiraju pravu čistku u svlačionici. Naime, kraljevski klub je imao jednu od najlošijih sezona u zadnjih deset godina, mijenjali su čak tri trenera no nijedan nije pronašao čarobnu formulu za spas sezone.

Zinedine Zidane je posljednji sjeo na klupu kako bi vidio s čime raspolaže za sljedeću sezonu. Situacija nije baš dobra, puno igrača je nezadovoljno statusom, a Francuz je nezadovoljan kako neki igrači igraju i reagiraju na treningu. Zidane već u glavi ima sastav s kojim će krenuti u lov na trofeje, a čeka se još samo ljetni prijelazni rok.

Neki igrači će biti višak, a najzvučniji je sigurno otpis najskupljeg pojačanja Reala u povijesti. Gareth Bale (29) stigao je u Madrid 2013. godine za 1001 milijuna eura kao velika snaga u lovu na trofeje, no Velšanin nije baš opravdao silno uloženi novac. Imao je svoje blistave trenutke, no u posljednje dvije sezone više je proveo po bolnicama nego po travnjacima, a ono što najviše smeta Madriđanima je to što Bale i nakon toliko godina ne zna pričati španjolski.

Kako piše Marca, Zidane i Bale su se sastali prošli tjedan i Francuz mu je rekao da ne računa više na njega. Velšanin želi ostati u kraljevskom klubu, no vrata su mu širom otvorena i njegova era na Santiago Bernabeuu polako dolazi kraju.

Osim Balea, Zidane je Ceballosu i Marcosu Llorenteu također rekao da ne računa više na njih i da slobodno mogu tražiti novi klub. Bilo kako bilo, još sezona nije gotova, a Zidane marljivo radi na sljedećoj kako bi ušli što spremniji i kvalitetniji i isprali gorak okus ovosezonskog neuspjeha.