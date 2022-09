Oprostio se teniski čarobnjak: 'Bilo je ovo savršeno putovanje. Nije ovo kraj. Život ide dalje...'

Bio je ovo prekrasan dan. Sretan sam, nisam tužan. Sjajan je osjećaj biti ovdje. Sretan sam što sam uspio. Bilo je to savršeno putovanje. Sve bih ponovio.

Kazao je to legendarni Roger Federer nakon posljednjeg službenog meča u karijeri. U paru s najvećim rivalom Rafaelom Nadalom zaigrao je na Laver kupu i izgubio od Socka i Tiafoea, no rezultat je i onako bio u sasvim drugom planu. Suze su krenule same od sebe, a prvo je zahvalio obitelji.

- Svi su ovdje, dječaci i djevojčice. Moja supruga je bila velika podrška. Mogla me zaustaviti prije mnogo, davno vremena, ali nije. Ona me je zadržala i dopustila mi da igram, tako da je to nevjerojatno. Hvala - kazao je Švicarac.

Zaigrao je u paru s Rafom, a u njihovom su kutu bili još i Novak Đoković i Andy Murray. Kao da se vratio godinama unazad kada su ta imena činila 'veliku četvorku' svjetskog tenisa.

- Budući da sam s dečkima i da imam obitelj i prijatelje ovdje, nisam osjećao toliki stres čak i ako sam osjećao da će nešto krenuti po zlu tijekom meča. Tako mi je drago što sam uspio i meč je bio sjajan. Ne mogu biti sretniji.

Od njegovog posljednjeg nastupa u singlu prošlo je više od godinu dana. Nakon operacije koljena shvatio je da se više ne može vratiti u vrh, a izabrao je pravi trenutak, pravi grad za oproštaj. U Londonu je prošao toliko toga...

- Hvala svima. Imao sam toliko ljudi koji su me bodrili, a vi momci ovdje večeras značite sve. Nije ovo kraj-kraj, znate, život ide dalje. Zdrav sam, sretan sam, sve je super, a ovo je samo trenutak u vremenu - zaključio je Federer.

Najčitaniji članci