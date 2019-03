Optužila igrača Dinama: 'Tukao me i gušio, zvala sam policiju'

Osječanka Iva Bošnjak (20) na društvenim je mrežama objavila kako ju je igrač Dinama Iyayi Believe Atiemwen (23) fizički napao u četvrtak u večernjim satima.

- Gospodin je nakon dolaska policije rekao da sam sama razbacala svoje stvari i da me nije dotaknuo, ali na svu sreću (nesreću) imam vidljive ozljede na svom tijelu - napisala je Iva Bošnjak u objavi na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram

Kontaktirali smo je nakon objave i potvrdila je sve što je napisala.

- Prvo smo se posvađali preko poruka, a onda me ignorirao dok sam ga ja čekala u stanu. Zatim se predvečer vratio u stan s jednim prijateljem, a ja sam ostala u sobi. Kad je prijatelj otišao, počeli smo se svađati, a on me prvo odgurnuo, a zatim i udario u glavu. Počeo me gušiti, a ja sam vrištala i vikala da prestane. Uspjela sam se obraniti, sakriti i WC i pozvati policiju koja je došla i napravila uviđaj - kazala nam je Iva.

Iz GNK Dinama su poručili kako na cijelu priču nemaju komentara.

Neslužbeno doznajemo kako je svađa nastala u stanu gdje živi Atiemwen. Iz policije su nam potvrdili kako su imali intervenciju na adresu na kojoj živi Atiemwen, prikupljaju podatke i uskoro će objaviti više detalja.