Oreščanin: Igrali smo 'mind games', to nam se isplatilo...

Jako smo zadovoljni pobjedom, bila je to taktička borba i nadmudrivanje u prvom dijelu, kaže poslije pobjede (1-0) nad Lokomotivom Siniša Oreščanin.

Hajduk je nastavio pohod prema Europi, bijeli su u Kranjčevićevoj ulici pred 2410 gledatelja svladali (1-0) Lokomotivu. I tako dohvatili četvrtu poziciju, Splićani su svakim danom sve bliže novom izlasku na europsku scenu. A to se još na jesen činilo nemogućom misijom.

- Vidjeli smo njihovu ideju, značli smo što žele, ali to prvo poluvrijeme igrali smo "mind games". U nastavku smo vertikalizirali našu igru, moramo pogledati utakmicu ponovo, ali mislim kako smo i u prvom dijelu dolazili gore s puno igrača. Samo nismo imali taj završni ubod, neki malo kvalitetniji ubačaj sa strane. Idemo dalje, bez ikakve euforije, zadovoljni smo pobjedom, ali ima još puno do kraja - kaže Oreščanin, pa nastavlja:

- Muče me neke stvari, dobro osvajamo lopte, imamo kvalitetnu tranziciju, pa brojčano superiorni dolazimo u završnicu, ali to ne znamo realizirati. Malo me to tetoši, no opet i veseli jer znam kako imamo puno prostora za napredak.

Koliko je za vas bitno što ste i u međuosbnim ogledima bolji od Lokomotive?

- Ma naravno da je taj jedan bod u odnosu na Lokomotivu bitan, pogotovo kako se bliži kraj sezone. Ali, sada smo dobili još samopouzdanja, bit ćemo još bolji u sljedećim utakmicama.

Mislite li da je ovo bila dobra utakmica Hajduka?

- Rekao sam, prvo poluvrijeme je bilo nadmudrivanje, svaki trener ima svoj plan, a utakmica traje 90 minuta. Znam da ljudi žele gledati atraktivne utakmice, ali imam dojam da smo mi i u prvih 45 minuta kontrolirali sve. Moram pogledati snimku, još sam vruć, ali Lokomotiva je u prvom poluvremenu imala samo jedan šut Ivanušeca, dok smo se mi stalno šuljali oko njihovog kaznenog prostora. Imali smo plan A i plan B, došli do željenog cilja, ja sam zadovoljan - zaključio je Oreščanin.

Goran Tomić bio je nešto kraći...

- Ovo je za nas težak poraz, utakmica nije bila lijepa za gledanje, a mi smo se opredijelili za čvrst i agresivan nogomet u sredini terena. Ma uvijek nam nešto fali prema naprijed, ne znamo realizirati poluprilike, a svaku našu pogrešku suparnici kazne. Nismo bili pravi, nikako dovoljno dobri za dobiti Hajduk - kaže Goran Tomić, pa dodaje:

- Kada god se lome utakmice, uvijek nešto prevagne na stranu suparnika. Očito je u nama problem, a moramo početi pobjeđivati ako želimo u Europu. Problem je isključivo u nama. Hajduk nas je izigrao na širokom terenu i zabio taj gol, baš kao što nam je Rijeka zabila za 2:1.

Ima li ova Lokomotiva dovoljno kvalitete za veće stvari?

- Neću biti toliko drastičan, ali ne znam kako objasniti te detalje koji odlučuju. Kada god se lomi utakmica, nama nešto fali. To je frustrirajuće, cijela polusezona nam je takva. Bili smo blizu Dinamu, Osijeku, Istri..., a uvijek baš mi izvučemo deblji kraj. Nismo još pravi, ne za velike stvari, na tome moramo raditi.

Jeste li precijenili ovaj Hajduk? Previše ih respektirali?

- Ne, nismo! Znali smo kakvi su, ali i da u sredini imaju igrače visoke tehničke klase kojima je teško parirati u posjedu lopte. Pa Hajduk je i protiv Dinama i protiv Osijeka imao posjed lopte, bilo je iluzorno očekivati da ćemo im se mi kroz taj segment nametnuti. Mi imamo drugačiji stil igre, naš je 'forte' drugačiji, mi težimo tranziciji. Imali smo zanimljivih situacija, ali problem je večeras bio samo u nama - završio je Tomić.