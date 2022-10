Organizacija put koje je otišao Soldić u problemima: U gubitku su od ogromnih 383 mil. dolara

Prije dva smo mjeseca slušali o financijskoj stabilnosti ONE-a nakon što je Roberto Soldić (27, 20-3) potpisao za azijsku organizaciju, ali izgleda da situacija, u najmanju ruku, nije tako dobra. Ugledni američki MMA portal Bloody Elbow ‘pročačkao’ je financijska izvješća za par prošlih godina i naišli su na – popriličan minus. Preciznije, 383 milijuna dolara minusa.

Podaci za 2020. godinu već su javnosti bili otprije poznati te se pokazalo da je ONE poslovao u minusu od 48 milijuna dolara.

- Reći ću samo da je internet opasno mjesto ako vjerujete svemu što pročitate. Puno je tu netočnosti i grešaka, nije vrijedno govoriti o tome. Istina će sama reći s vremenom – objasnio je čelni čovjek ONE-a Chatri Sityodtong.

Ako je vjerovati financijskim izvješćima, istina bi trebala biti još gora. Naime, ‘Group One Holdings’ svojevrsna je roditeljska tvrtka ONE Championshipa te njihova financijska izvješća ne izgledaju najbolje. Te 2021. azijska je organizacija imala gubitke od 111 milijuna dolara, a sveukupno je to poraslo na nevjerojatnih 330 milijuna dolara.

Da, prihodi su im rasli s godinama, ali sve su to bile brojke od nekoliko milijuna dolara i ni blizu spomenutom gubitku. Sve računice možete pogledati OVDJE. Također, ONE navodno u te prihode ubrajaju i neke koji nisu čisti novac, već preračunata vrijednost prihoda u drugim oblicima.

Što se tiče prihoda od prijenosa, tu je priča također malo zamršena. ONE već duže vrijeme ide u potpunosti besplatno na YouTubeu (op. a. sad su smanjili na područje Azije, Oceanije i SAD-a) te predstavljene brojke gledanosti po kojima im UFC nije ni blizu i nemaju takvu težinu kako se čini. Svaki UFC-ov event je PPV, dok se na YouTube mogu besplatno spajati razni botovi, ali i valja staviti u kontekst to da je 50,000 ljudi iz Azije zapravo, bez da ikoga uvrijedimo, vjerojatno još manje naselje s obzirom na broj ljudi.

Ljudi koji se ozbiljnije bave YouTubeom znaju koliko puta više bi se trebalo imati pregleda da zarada bude pozamašna, a nekako je nezamislivo da ONE to može i uz broj od skoro 5,5 milijuna pretplatnika. Tu su neke stvari poput troškova marketinga od 56 milijuna dolara plus ‘drugi troškovi’ od 50 milijuna dolara itd.

Možda postoje neke stvari koje mi ne znamo, ali i to će pokazati vrijeme. Bilo kako bilo, ove stvari ne zvuče najbolje. A također, mogla bi ovo biti posljednja javno dostupna financijska izvješća jer se navodno tvrtka premješta na Kajmansko otočje…

