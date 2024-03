Organizatori Olimpijskih igara na mukama. Milijun ljudi traži akreditacije za pariški spektakl

Nešto manje od milijun ljudi, sportaša, trenera, volontera i stanovnika Pariza, koji će sudjelovati ovog ljeta na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Parizu, podliježu prethodnoj opsežnoj sigurnosnoj provjeri prilikom izdavanja akreditacije. U potpunoj diskreciji, istražitelji-analitičari mjesecima prebiru po stotinama tisuća zahtjeva za akreditaciju koji su dolazili od organizacijskog odbora Olimpijskih i Paraolimpijskih igara (COJO) ili prefektura uključenih u ovaj veliki svjetski događaj. Njihov cilj je osigurati da oni koji zatraže akreditaciju ne predstavljaju rizik za sigurnost događaja, u kontekstu vrlo visoke terorističke prijetnje u Francuskoj.

- Ne može biti izdavanja akreditacije dok nije došlo do rezultata sigurnosne provjere i to zaista vrijedi za svakoga osim gledatelja - objašnjava za AFP Julien Dufour, šef Nacionalne službe administrativnih sigurnosnih istraga (SNEAS), odgovoran za ovu misiju Olimpijskih igara.

Na vrhu popisa akreditiranih ljudi nalazi se 10.500 sportaša odabranih za Olimpijske igre, 4400 za Paraolimpijske igre, službeno osoblje, te 26.000 novinara.

Nakon toga slijedi do 22.000 privatnih zaštitara i 45.000 volontera, iako nisu svi podložni sigurnosnom probiru, jer je obvezno samo za one koji će imati pristup zaštićenim područjima. Prva faza postupka istrage administrativne sigurnosti uključuje probir, to jest savjetovanje o različitim policijskim i obavještajnim dosjeima (nacionalnim ili nadnacionalnim). Ako se ne pojavi sigurnosni rizik, SNEAS izdaje mišljenje bez prigovora koji je ekvivalentno zelenom svjetlu.Ako se ime osobe pojavi u jednoj od ovih datoteka, istražitelj-analitičar tada procjenjuje jesu li činjenice koje su dovele do ove registracije vjerojatno predstavljale prijetnju u kontekstu njegove misije tijekom Olimpijskih igara.

Stoga, kaže Julien Dufour, osoba za koju se zna da je vozila pod utjecajem alkohola mogla bi biti ovlaštena intervenirati za popravak uređaja na osjetljivom mjestu. S druge strane, to je prava tema ako mora postati vozač autobusa. Ovisno o evaluaciji, SNEAS može izdati mišljenje o nespojivosti, a zahtjev za akreditaciju mora se odbiti.

Procjenjuje da se samo za Olimpijske igre provodi milijun provjera, uključujući i sudionike putovanja olimpijske baklje. U 2022. SNEAS je proveo 500.000 provjera i 700.000 u 2023. kao dio svojih misija, od vozača javnog prijevoza do radnika zračnih luka.

- Proveli smo nešto više od 100.000 istraga tijekom Svjetskog prvenstva u ragbiju. Što se tiče broja obavijesti o odbijanju, dopustite mi da ne dam ove informacije - kaže Julien Dufour, koji u 2024. godini računa na ukupno dva milijuna provjera.

Sigurnosne istrage za Olimpijske igre nisu specifične samo za Francusku. Kako je glasnogovornik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) podsjetio za AFP, "sigurnosne mjere za Olimpijske igre odgovornost su lokalnih vlasti i provode se u skladu s kontekstom svakog izdanja."

To je bio slučaj u Riju 2016. godine, a za igre u Londonu 2012. godine, Home Office, britanski ekvivalent Ministarstva unutarnjih poslova, proveo je gotovo 500 000 provjera što je rezultiralo sa 100 odbijanja akreditacije, navodi Daily the Guardian.