Željko Kopić može mirno spavati, Dinamu se vratio onaj "pravi" Mislav Oršić. Najbolji igrač Dinama ove je zime imao ozbiljnu ponudu Burnleyja, ali je odlučio ostati u Maksimiru, pa u prve dvije utakmice srušio Rijeku (gol) i Istru (dva gola). Trener hrvatskog prvaka uspio je u kratkom vremenu preporoditi Oršića, s pozicije lijevog krila prebacio ga je u sam vrh napada i dobio - pravog golgetera.

Mislav Oršić je u šest utakmica pod vodstvom Željka Kopića postigao šest golova, zabijao je West Hamu, Slaven Belupu (dvaput), Rijeci i sada dva puta Istri. Rekli bi, ništa strašno, Oršić je navijače Dinama i proteklih godina navikao na "rešetanje" suparničkih mreža. Uostalom, samo na europskoj sceni zabijao je Hapoel Beer Shevi, Young Boysima, Trnavi, Viktoriji Plzen, Saburtalu, Rosenborgu, Šahtaru, CSKA Moskvi, Krasnodaru, Villarrealu, Valuru, Rapidu, West Hamu, sve začinio s dva hat-tricka protiv Atalante i Tottenhama.

No, Oršić početkom ove sezone nije bio na svojoj razini, nije djelovao toliko ubojito. Pod vodstvom Damira Krznara to nije bio "pravi Oršić". Zanimljivo, "modri 99" je i kod Krznara postigao šest golova (koliko i kod Kopića), ali za to mu je trebalo čak - 27 utakmica!? Da, ove brojke doista zvuče nevjerojatno. Hrvatski reprezentativac u tom je periodu zabijao samo protiv Valura, Rijeke, Lokomotive, Slaven Belupa, Rapida i BSK Bijelog Brda. Protiv kojeg je pogodio - direktno iz kornera.

Mislav Oršić za ovu momčad ima puno veću težinu od samih brojki, riječ je o miljeniku cijele svlačionice, ljubimcu navijača (koji mu sada skandiraju svaku utakmicu), ali i pravom dinamovcu. Rođenom Zagrepčaninu koji je zbog Dinama i plave boje odbio transfer u Premier ligu. A ne sjećamo se baš previše hrvatskih nogometaša koji su odbili odlazak na Otok, posebice onih koji su tu priliku propustili dok igraju HNL.

No, Mislav Oršić treba pomoć, treba još raspoloženih suigrača, nekog partnera u napadu koji će zabijati u kontinuitetu. Borba za naslov prvaka zanimljivija je nego ikad, Hajduk predvođen Livajom i Kalinićem djeluje strašno, Osijek je profitirao dolaskom Caktaša, dok Drmić i Murić mogu odvesti Rijeku do visokih razina. I u toj borbi, Dinamu neće dovoljan biti samo Oršić. Željko Kopić treba još nekoga, još jednog golgetera. Bez obzira bio to Andrić, Petković, Jurić ili Emreli. Netko se mora pojaviti...

Mislav Oršić ove sezone

Oršić (kod Krznara) - 27 utakmica, 6 golova

- zabijao je Valuru, Rijeci, Lokomotivi, Slavenu, Rapidu, BSK-u

Oršić (kod Kopića) - 6 utakmica, 6 golova

- zabijao West Hamu, Slavenu 2, Rijeci, Istri 2