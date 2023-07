Oršić za 24sata: Žao mi je što moj Dinamo nije bio konkretniji u pokušajima da me vrati doma

Čudan je osjećaj biti ovako blizu Dinamu. Ne znam koliko ima milijuna hotela po svijetu, a mi se baš nađemo u istom, haha. Družio sam se navečer malo s dečkima iz Dinama, pričali smo o svemu, oni su ispitivali mene o nekim stvarima, ja njih o drugim. Ma uvijek mi je lijepo u njihovom društvu, pet godina smo dijelili svlačionicu, napravili puno dobrih stvari. I kad s njima sjednem u sobu, kao da nikad ni nisam otišao iz Dinama, priča nam Mislav Oršić.

I doista, Mislav Oršić je sretan, nasmiješen. Rekli bi - onaj stari. Hrvatski nogometaš brzo je pohvatao "pravila igre" u Trabzonsporu, postao i glavna meta (za sada) malobrojnih turskih novinara u Sloveniji. A kako nam je rekao Nenad Bjelica, Oršić je opet sretan kao malo dijete...

- Haha, stvarno nije daleko od toga, baš sam sretan. Iza mene je teških i napornih šest mjeseci, bio je to za glavu naporan periodu. I sretan sam što je ta priča iza mene, što je moja avantura u Southamptonu gotova. Više ne razmišljam o tome, okrećem se budućnosti, svom novom klubu Trabzonsporu. Svi u klubu od mene imaju velika očekivanja, tako ih imam i ja. Vjerujem da ćemo dobro ući u sezonu, da ce navijači uživati u našim rezultatima - kaže Mislav Oršić, pa nastavlja:

- Stvarno mi se svidjelo sve što sam vidio u Trabzonu. Trener mi je pričao kako su navijači vatreni, kakva su podrška kad sve ide dobro. I ako dobro krenemo u sezonu, sve ce biti puno lakše. Naš trening kamp je fantastičan, možda izvana ne izgleda "full" moderno, ali imamo sve uvjete za uspjeh. Tamo svatko ima svoju sobu, tu su dvije teretane, fantastične terene..., vjerujem da ću opet uživati u nogometu.

OK, što se dogodilo u Southamptonu?

- To me svi pitaju, ja i dalje na to nemam odgovor. Samo mogu reći, sva sreća što je to sve završilo, siguran sam kako ću opet igrati na onoj svojoj razini, da mi budućnost nosi bolje dane. Uostalom, gore od onoga i ne može.

Jesu li vas tamo zaustavljali navijači, pitali što se događa? I zamjerate li nekome na cijeloj toj priči?

- Nisam previše izlazio, ali su me navijači znali zaustaviti par puta. I što sam im mogao reći, kad ni sam nisam znao što se događa. Zamjeram li nekome? Pa onako, u jednom sam trenutku bio ljut i razočaran, ništa mi se nije dalo, ali nisam mogao ništa. To je nogomet, to su odluke trenera i klubova, stvari na koje nekad kao igrač ne možete utjecati. Da sam bar bio u poziciji da treningom ili igrama pokažem svima da mogu pomoći klubu, ali ovo nije bio takav slučaj. Pomirio sam se sa svojom situacijom, pokušao biti smiren, samo da na treninzima ne napravim nekakvu glupost.

Biste li voljeli da se Southampton vrati u Premier ligu?

- Da, to je velik klub, navijači to zaslužuju. Southampton ima sjajne uvjete za rad, samo što to za mene nije bila sretna sredina.

Koliko je u cijeloj priči bio realan vaš povratak u Dinamo?

- Iskreno, malo mi je žao što Dinamo u tim trenucima nije bio dovoljno konkretan, a ja nisam dugo htio čekati na promjenu sredine. Nisam htio krenuti u pripreme sa Southamptonom, pa da vidim što ce se tamo događati, tražio sam izlaz što prije. I cijelo vrijeme sam bio u kontaktu s Nenadom Bjelicom, on mi je rekao da me želi, kako ce me pokušati dovesti ako za to bude prilike. I Trabzonspor je pokazao veliku želju, otpočetka su bili konkretni, pregovori su išli vrlo glatko, to je presudilo u mojoj želji da dođem ovdje.

U posljednjih šest mjeseci ste ispali i iz reprezentacije...

- I to mi je teško palo. Poslije Svjetskog prvenstva u Katru gdje smo igrali top sam osjećao kako napokon mogu više pomoći reprezentaciji, iako mi statistika u nacionalnom dresu nije bila bajna. Baš sam osjetio kako "vatrenima" mogu dati još više, a onda se dogodio taj Southampton. I sve me unazadilo. Pričao sam s izbornikom Zlatkom Dalićem, poslao mi je poziv na prvo okupljanje poslije Svjetskog prvenstva kako bi mi pružio podršku, a čuli smo se i uoči završnice Lige nacija.

Mislav Oršić je nastavio...

- I tada sam mu rekao kako ni sam sebe ne bi zvao u reprezentaciju nakon takve polusezone, kako to stvarno nema nikakvog smisla. Sad sam našao novi klub, želim odraditi dobre pripreme i igrati dobro kako bih se opet vratio na radar izbornika. Volio bih opet zaigrati za Hrvatsku, ponovo biti dio naše reprezentacije. Dat ću sve od sebe kako bih opet bio na popisu Zlatka Dalića, nitko sretniji od mene ako se to dogodi .

Dinamo je stigao do smjene generacije. Igor Bišćan gradi neku novu priču, baš kao što je Nenad Bjelica prije pet godina to u Maksimiru radio s vama, Arijanom Ademijem, Brunom Petkovićem, Dominikom Livakovićem...

- Tako je to u nogometu, svakoj generaciji jednom dođe kraj. Vidjet ćemo što ce biti s dečkima koji su još u Dinamu, ali sad se gradi jedna nova priča, tu je puno mladih i talentiranih igraća koji također imaju sjajnog trenera. Vjerujem kako ce im se sve posložiti, prva sezona je uvijek najbitnija. Dinamu od srca želim sreću u kvalifikacijama, neka opet stignu u grupnu fazu europskih natjecanja i nižu sjajne rezultate - završio je Mislav Oršić.