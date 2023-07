Bjelica za 24sata: Želimo Petka, ali još nismo poslali ponudu. Oršić je sretan kao malo dijete

Bruno Petković? Ma mogu otvoreno reći da sve što se piše nije istina, nitko iz Trabzonspora još nije kontaktirao Dinamo. Vidjet ćemo što će se događati, puno razmišljamo o napadačima, Bruno nam je jedna opcija, ali imamo još njih pet kojih gledamo. I odlučit ćemo što će biti najbolje za sve nas, kaže nam Nenad Bjelica.

Trabzonspor je danas stigao u Sloveniju, nogometaši Nenada Bjelice smjestili su se u Brdu kod Kranja u hotelu Elegans u kojem je i Dinamo.

- Evo, danas smo došli, tu ćemo biti do 26. srpnja. Dečkima ću dati tri slobodna dana, između 17. i 19. srpnja, neka i oni malo odmore. Mogu na more, mogu gdje hoće, ne bih volio da im tri tjedna priprema u komadu bude previše. U Sloveniji ćemo odigrati pet utakmica, prva će biti protiv Hajduka u Ljubljani. Uvjeti za rad su sjajni, ovo što vidim me čak i iznenadilo, nisam očekivao da će sve biti ovako dobro - kaže nam Nenad Bjelica čiji je stožer pun Hrvata:

- Ima nas, haha. U Dinamu i Osijeku sam imao po dva Austrijanca, a tu imam pet naših ljudi i još nekoliko Turčina. Od Hrvata tu su Nino Bule, Danijel Jumić, Leonard Sovina, Jasmin Osmanović, moj sin Luka, a tu je i Vjeko Tomić koji je skaut Trabzonspora.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jeste li već naletjeli na koga iz Dinama?

- Jesam, vidio sam neke igrače na recepciji, mi smo došli i odmah otišli na trening. Pozdravio sam se s ljudima iz Dinama na koje sam uspio naletjeti, uvijek mi je drago vidjeti igrače koje sam nekada trenirao.

'Mislav Oršić je velika zvijezda'

Jeste li vi pričali s Brunom Petkovićem?

- Da, ali pričao sam i Livakovićem, Ivanušecom... kao i drugima koje sam trenirao u Dinamu. Čuvam li mu sobu ovdje u hotelu? Ma ima tu dovoljno soba za sve nas, haha. Dinamo ima 10-15 igrača koji mogu igrati u najboljim turskim klubovima, samo ih neki mogu, a neki ne mogu platiti. O njihovim kvalitetama je nonsens i pričati, ali i Trabzonspor je velik klub što smo pokazali dovođenjem Mislava Oršića. Tu smo svima dokazali kako možemo platiti igrača, platiti i solidnu odštetu, znaju se naše ambicije i veličina kluba.

Ok, kakva je situacija s Petkovićem? Možemo li očekivati njegov transfer u Trabzonspor?

- Vidjet ćemo, ne znam ni sam. Sigurno da će Petković jednog dana napustiti Dinamo, a sad hoće li to biti za mjesec dana, godinu ili pet godina vidjet ćemo. On je na listi naših potencijalnih napadača koji su nam zanimljivi, a veliko je pitanje možemo li i mi to platiti. Vidim da se pišu svakakve cifre, da u medijima njegova cijena stalno raste. Pričao sam s njim, ali ni u jednom trenutku nismo pričali o financijama, niti smijem s njim pričati o tome. A kažem, s Dinamom nisam imao nikakve kontakte oko Brune Petkovića. ,

Iz Engleske ste doveli Mislava Oršića, turski su ga mediji predstavili kao veliku zvijezdu...

- Mislav Oršić i je zvijezda, stigao je iz velike Premier lige. A zvijezda je i zbog svega što je ostvario u karijeri, nema puno igrača koji su rušili Tottenham i druge velike europske klubove, koji su zabijali velikanima, imali odlučujuću ulogu u utakmici za broncu na Svjetskom prvenstvu. Oršić sigurno nije slabiji igrač zbog toga što nije igrao zadnja tri mjeseca, on je vrhunski igrač i čovjek, drago mi je što je s nama ovdje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Turski mediji od Oršića imaju velika očekivanja, brine li vas to?

- Ma ne brine me nimalo, poznajem Mislava jako dobro. On je sprinterski tip, uvijek mu je pripremni period teško padao, ali znamo jedan drugoga, navikli smo jedan na drugoga. I s njim treba biti strpljiv, Mislav je prepošten dečko i igrač da se ne bi ponašao na najbolji mogući način. Vidim da je sretan, kao kad djetetu date igračku, a mislim i kako je ugodno iznenađen sa svime što je doživio u Trabzonu. Svidio mu se grad, klub, navijači, sportski centar, važno mi je da je sretan i zadovoljan. I da je sve što smo mu govorili tijekom pregovora ispunilo njegova očekivanja.

'Želim borbu za trofeje u Turskoj'

Želite li još Hrvata u momčadi?

- Želim Hrvate, strance, bilo koje kvalitetne igrače. I svi nam se nude. Neki imaju kvalitetu, neki je nemaju. Za sada smo doveli tri igrača, a problem nam je što u kadru prema pravilima možemo imati 14 stranih igrača od kojih jedan mora biti mlađi od 24 godine. I o tome moram voditi računa, a za sad u kadru imamo 12 stranaca. Također, tri Turčina uvijek moraju biti u momčadi, pa ako mi se ozlijedi lijevi bek Turčin, moram ubaciti novog lijevog beka Turčina.

Kakve su ambicije Trabzonspora?

- Ovaj klub ne priznaje ništa osim borbe za vrh, a u tri istanbulska kluba imamo ozbiljne suparnike. Želimo se umiješati u tu borbu za vrh, boriti se za trofeje, i u Kupu i u prvenstvu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Planirate li ovdje malo pogledati i koji trening Dinama?

- Ako će trenirati u istom trenutku kad i mi onda ne mogu, ali ako ću imati vremena - zašto ne? Nemam nikakav problem s Dinamom, prije tri mjeseca su me kontaktirali kao mogućeg novog trenera, tako da očito kako ni Dinamo nema problem sa mnom. Zašto bi ih i imali?

'Bišćan može stvoriti novi Dinamo'

Jedna velika generacija Dinama koju ste vi stvorili prije pet godina odlazi u povijesti, sve je manje igrača iz te vaše priče...

- Ako doista odu Livaković i Petković, onda bi praktički otišli svi nositelji tih naših velikih rezultata. A na Bišćanu i odgovornima je da stvore novu momčad koja će sljedećih pet godina vladati hrvatskim nogometom, uspješno igrati i u Europi. To su sve normalni nogometni procesi, dođe do zasićenja, ali i potrebe da se promijeni momčad. Srećom, Dinamo u Bišćanu ima vrhunskog trenera koji je kvalificiran za odraditi tu smjenu generacije, tu ima puno mladih igrača, ali da bi Dinamo opet nizao tolike uspjehe treba mu kvalitetnih pojačanja.

I za kraj, kako vi vidite tu priču s nogometom i Saudijskom Arabijom?

- Saudijska Arabija je srušila nogometno tržište, puno igrača koje smo kontaktirali sada čekaju ponude iz te zemlje. Turska i Trabzon dobro plaćaju, ali oni plaćaju više. Sada svi kalkuliraju, a onda će nas vjerojatno mnogi zvati krajem srpnja ili početkom kolovoza. I zbog toga kapa do poda Mislavu, on ništa nije kalkulirao. Oršić i njegov agent su od prvog dana, od prvog razgovora napravili sve kako bi došlo do našeg dogovora, hvala im na tome. A i on je mogao čekati, dočekati tu ponudu iz Saudijske Arabije - završio je Bjelica.