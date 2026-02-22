HAJDUK - RIJEKA 1-0 Nije ovo bio prvi put ove sezone da im se događa isto. Nedisciplina ih je koštala i u kvalifikacijama za Ligu prvaka te Europsku ligu, a sada su zbog nje pali i protiv velikih rivala
Osam crvenih, a nula pouka! Rijeka je u Jadranskom derbiju pala zbog vlastite gluposti
Što je Jadranski derbi bez kontroverzi? Rivalstvo koje se posljednjih godina razvilo između Hajduka i Rijeke već je dulje vrijeme puno tenzija, a danas smo na Poljudu gledali još jedan čin te putujuće dramaturške predstave. Gosti su u Split stigli osokoljeni pobjedom na Cipru protiv Omonije (1-0) u play-offu Konferencijske lige.
