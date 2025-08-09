Obavijesti

DOMINACIJA DOMAĆINA

Osijek i Rijeka odigrali su remi na Opus Areni. Ocijenite igrače

Piše Petar Božičević,
Osijek i Rijeka odigrali su remi na Opus Areni
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Bijelo-plavi" su susret završili s 22 udarca na gol, 61 posto posjeda lopte, pet kornera i dvije velike prilike, dok je Rijeka ostala na 11 udaraca i bez velike prilike (prema podacima Sofascorea)

Nogometaši Osijeka i Rijeke odigrali su 0-0 u derbiju 2. kola HNL-a na Opus Areni. Nakon dosadnjikavog prvog poluvremena s vrlo malo uzbuđenja, drugo je ponudilo puno više. Osječani su bili znatno bliže pobjedi, ali Riječani nose bod s Opus Arene. 

"Bijelo-plavi" su susret završili s 22 udarca na gol, 61 posto posjeda lopte, pet kornera i dvije velike prilike, dok je Rijeka ostala na 11 udaraca i bez velike prilike (prema podacima Sofascorea). 

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon prva dva kola prvenstva Osijek ima bod, a Rijeka četiri. U idućem kolu Osječani putuju u Varaždin, dok prvak Hrvatske dočekuje Dinamo. 

