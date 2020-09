Ovim se rije\u010dima javnosti predstavio novi igra\u010d Osijeka Josip Vukovi\u0107 (28), ro\u0111eni Spli\u0107anin koji je s Osje\u010danima potpisao dvogodi\u0161nji ugovor, a postoji opcija za jo\u0161 jednu godinu zajedni\u010dke suradnje.

<p>Mogu obećati da ću opravdati povjerenje, da neću okaljati ime kluba. Znamo svi što Osijek znači u hrvatskom nogometu i da je ponos cijele Slavonije.</p><p>Ovim se riječima javnosti predstavio novi igrač <strong>Osijeka Josip Vuković</strong> (28), rođeni Splićanin koji je s Osječanima potpisao dvogodišnji ugovor, a postoji opcija za još jednu godinu zajedničke suradnje.</p><p>- Sretni smo što smo uspjeli dovesti takvog igrača s puno iskustva. Josip je bio slobodan igrač nakon epizode u Maritimu gdje je zapaženo igrao. Profil je kakav nam je nedostajao, šestica za poziciju zadnjeg veznog, a tu smo imali samo Žapera - rekao je trener Osijeka<strong> Nenad Bjelica.</strong></p><p>- Bit će prilika kada ćemo ga gurnuti i na ofenzivnije pozicije jer i tu se dobro snalazi. Ima staturu, kvalitetu i karakter. Dobili smo najbolje informacije o njemu, ne samo nogometne što također tražim kada biram igrače za Osijek. On je od prvog dana iskazao spremnog za dolazak i nije kalkulirao.</p><p>Prošao je Vuković mlađe kategorije Hajduka zatim je bio na kaljenju u Dugopolju, vratio se na Poljud i zaigrao u HNL-u. Nosio je dres i pulske Istre 1961, RNK Splita, bosansko-hercegovačkog Viteza i Olimpika iz Donjecka.</p><p>- Gledao sam skoro svaku utakmicu Osijeka jer pratim HNL, a pogotovo otkad su se pojavile informacije da bih mogao doći. Timski sam igrač i mogu pomoći ekipi u sredini terena, i u trkačkom i u tehničkom dijelu. Koga poznajem? Igrao sam s Ivušićem u Istri dvije godine, Ercega znam jer je iz Splita, Majstorovića isto. Sada znam i portugalski, pa ću biti dobar i s Brazilcima i Španjolcima.</p><p>Je li Osijek zaključio prijelazni rok?</p><p>- Ne isključujem mogućnost da dovedemo još jednog igrača za ofenzivne pozicije. Grezda je otpao do kraja jeseni i vjerojatno u utorak ide na operaciju. Sada smo skoro dosegli limit u budžetu za transfere - rekao je Bjelica i potvrdio da su na posudbu otišli Špoljarić (Istra) te Ćosić (Rudeš), a na odlasku su Todoroski i Marin.</p><p>- Možemo li se uključiti u borbu za vrh? Rekao sam i po dolasku da imam najviše ciljeve, a to su titule. Stvaramo ekipu koja će imati širinu, s 20 jednako kvalitetnih igrača. Mislim da smo spremni za iskorak i da uđemo u borbu za vrh, a to nije bio slučaj zadnjih godina.</p>