<p>Navijači su se vratili na Gradski vrt nakon dva i pol mjeseca, a nogometaši Osijeka uzvratili su im pobjedom na najslađi mogući način. Duboko u sudačkoj nadoknadi pala je Gorica 2-1 i trećom prvenstvenom pobjedom u nizu momčad Nenada Bjelice primaknula se vodećem dvojcu na tri boda (Dinamo ima utakmicu manje).</p><p><strong>Ramón Miérez</strong> doveo je domaćina u vodstvo iz penala duboko u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, <strong>Kristijan Lovrić</strong> izjednačio je u 84., i to 12 minuta nakon drugoga žutog kartona gostujućeg igrača <strong>Albija Doke</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Osijek slavi pobjedu</strong></p><p>A onda je u posljednjim sekundama, u sedmoj minuti nadoknade, džoker s klupe <strong>Alen Grgić</strong> zabio za 2-1 i erupciju oduševljenja u Gradskom vrtu. Trener, igrači i navijači ujedinili su se nakon utakmice u pjesmi.</p><p>- Meni će pogotovo ostati u sjećanju jer je prva pred publikom u Osijeku. I ovako zaslužena, ali dramatična pobjeda u zadnjim sekundama... Ne pobjeđuje se ovako svaki dan. Drago mi je zbog naše publike koja nas je nosila 97, 98 minuta tijekom utakmice što smo im dali ovo zadovoljstvo da idemo kućama s tri boda - rekao je Bjelica nakon utakmice i dodao:</p><p>- Mislim da je momčad dala jako puno u utakmici, zaslužila je puno prije zatvoriti i pobijediti. Nažalost, zbog jedne individualne greške vratili smo Goricu u život, ali na kraju smo ipak pokazali karakter, reakciju i zasluženo pobijedili.</p><p><strong>Kristijan Lovrić</strong> zabio je već peti put Osječanima na Gradskom vrtu (a nijednom u Velikoj Gorici). I posljednja dva puta kad je zabio, zanimljivo, Osijek je pobijedio 2-1. A evo, u subotu i treći put.</p><p><strong>POGLEDAJTE SAŽETAK:</strong></p><p>- Što se tiče Lovrića, ja mu želim gol u svakoj utakmici u Osijeku ako ćemo mi pobijediti. A sva četvorica koja su ušla s klupe pokazali su visoku kvalitetu, i Bohar, Kleinheisler, i Ndockyt osim te greške kod njihova gola, bio vrlo razigran. Možda na toj poziciji u sredini još bolji nego na krilu i vjerujem da ćemo ga tu puno više i koristiti u budućnosti. I Grgić koji je zabio odlučujući gol - rekao je Bjelica pa zaključio:</p><p>- Što mi imponira i što me raduje je radost igrača na klupi kad smo zabili drugi gol. I ovi koji su igrali i oni koji nisu, svi su skočili. To znači da dišemo kao jedan, da smo velika momčad i tako možemo postići velike ciljeve.</p><p><strong>Alen Grgić</strong> ušao je u igru u 81. minuti umjesto Mihaela Žapera i zabio nakon što je Kristijan Kahlina obranio šut debitanta Damjana Bohara. To mu je 13. u HNL-u, a posljednji je zabio prije gotovo dvije godine. I to baš protiv Gorice, također za pobjedu 2-1, ali na gostovanju.</p><p>- Znali smo da će biti teška utakmica, dobar protivnik, ali najviše nas je poljuljalo što su navijači došli na tribine pa nismo znali kako se postaviti u takvoj situaciji. Drago mi je što sam zabio, pobijedili smo treću u nizu i idemo dalje - rekao je Grgić i opisao gol:</p><p>- Dobra akcija, Bohar je dobro pucao, Kahlina obranio... Jednostavno sam išao kao na treningu da idem na drugu loptu i ušlo je. Presretan sam u svakom slučaju.</p><p>Osijek će u idućem kolu, uoči Kupa kod Crikvenice, na put nešto južnije na obalu, u Šibenik. A Gorica ima domaći ogled protiv Hajduka prije gostovanja kod drugoligaša Sesveta.</p><p><strong>Valdas Dambrauskas</strong> ne može biti zadovoljan nakon izgubljenih bodova u zadnja dva kola. Prvo domaći remi protiv Istre, a onda izgubljeni bod u Slavoniji.</p><p>- Moji su dečki u ovim uvjetima bili heroji. Bili smo blizu remija i imali mogućnost pobjede, ali nije se dogodilo. Odigrali smo vrlo dobru utakmicu, imali dobar plan i bili blizu - rekao je Litavac koji nije htio upirati prstom u suce:</p><p>- Tko sam ja da se ne slažem s njima ako gledaju snimke? Odluke su išle protiv nas, ali nadam se da će jednom ići i za nas i ne mogu razmišljati o tome. Ne mislim da će puno momčadi otići iz Osijeka s jednim bodom ili tri. Bili smo blizu, ali nema smisla plakati.</p>