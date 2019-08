'Osijek ima 3 najbolja stopera u Hrvatskoj, no možemo proći'

Osijek i CSKA iz Sofije u Gradskom vrtu igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige. Trener bugarske momčadi svima je nama dobro poznati trener Ljubomir Petrović (72) koji se vraća u Gradski vrt nakon 1987. godine kada je bio trener Osijeka. Malo pod tremom, ali vidljivom srećom na licu legendarni trener je stigao u prostorije kluba.

- Prije svega moram reći da sam nakon dugih godina došao u Gradski vrt u nekoj službenoj dužnosti i osjećam, pošteno rečeno, neku tremu. Ipak, pred svoju sam momčad postavio jednu zadaću, da izađe igra napadački u svakom trenutku utakmice i pobijedi - rekao je osvajač Lige prvaka iz 1991. godine sa Crvenom zvezdom na početku presice.

On je i uoči prve utakmice izjavama pokazao koliko cijeni momčad Osijeka rekavši kako su bijelo plavi u ovome trenutku bolji i od Rijeke i Hajduka, a ovaj put je izjavio kako Osijek ima tri najbolja stopera u Hrvatskoj.

- Ne smijemo podleći atmosferi koja će nositi domaćina. Osijek je dobra momčad, zaslužuje respekt. Po meni imaju tri najbolja stopera u Hrvatskoj, dva odlična centarfora, bočne igrače, ali i mađarskog reprezentativca Klenheislera. No, mi moramo gledati sebe i biti hrabri jer to je jedini način na koji možemo doći do uspjeha. Osim toga moramo biti spremni i na promjenu formacije u kojoj će igrati Osijek. Ne odmah od početka, ali ako budem primoran u nekom trenutku utakmice jurišati na sve ili ništa, spremno se moramo uhvatiti u koštac i s tim problemom s kojim ćemo se tada sudariti - rekao je simpatični Petrović.

Njega su u Osijeku obožavali kao trenera, ali i kao igrača. Osječki dres s ponosom je nosio čak 12 godina i uvijek je davao sve od sebe. No jesu li to Osječani zapamtili?

- Život piše romane, mladi ljudi čine sada veći dio nogometne publike, a oni me nikad nisu gledali u moje igračke dane. Od onih drugih, onih koji su me gledali i pratili sigurno ću biti dobro prihvaćen, a od ostalih ne znam.

Bugari su u prvoj utakmici pobijedili 1-0, i moguće je da večeras gledamo i raspucavanje s bijele točke. No Petrović kaže kako njegova momčad to nije gledala, u stilu 'šta bude, bit će'

- Smatram to nepotrebnim, tko zna, taj zna, a tko ne zna, ne zna. Istina, CSKA je prošlo prvenstvo izgubio kad nije iskoristio najstrožu kaznu protiv Ludogoreca i odigrao zbog toga neodlučeno umjesto da je pobijedio, ali opet kažem, nismo vježbali udarce s bijele točke. Došli smo pobiijediti, a ako ne uspijemo, dobar će nam biti baš svaki rezultat koji CSKA vodi dalje - zaključio je Ljupko.

Utakmica se igra u Gradskom vrtu od 20:45...