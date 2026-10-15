Obavijesti

Sport

Komentari 1
OBJAVIO KLUB

Osijek predstavio novog vođu Akademije: Već se 30 godina bavi razvojem mladih igrača

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek predstavio novog vođu Akademije: Već se 30 godina bavi razvojem mladih igrača
Foto: NK Osijek
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Osijeku: Akademiju preuzima Španjolac Yago Aguilar Azón, čovjek s 30 godina iskustva i velikim planom za lokalne talente

Admiral

Osijek je dobio novog voditelja akademije. Tu će funkciju od 15. listopada obnašati Španjolac Yago Aguilar Azón (48), stručnjak s gotovo 30 godina iskustva u razvoju mladih nogometaša i radu u klubovima na tri kontinenta.

- S gotovo tri desetljeća međunarodnog iskustva u razvoju mladih igrača, Yago Aguilar Azón 15. listopada preuzima vođenje Akademije NK Osijek. Njegova je zadaća ojačati klupski razvojni sustav, razvijati lokalne talente i stvoriti jasan put od Akademije do prve momčadi - objavio je osječki klub.

Aguilar je trenersku karijeru započeo 1997. u omladinskom pogonu Gimnàstica iz Tarragone, a od 2007. do 2013. vodio je njezinu akademiju. Radio je i na projektu razvoja talenata povezanom s Barcelonom i gruzijskim FC Locomotiveom, nakon čega je od 2013. do 2016. vodio akademiju hongkonškog Kitcheeja.

Po povratku u Španjolsku bio je sportski direktor Vilafrance, a zatim je radio u razvojnom programu LaLige. Vodio je i rezervnu momčad Shabab Al Ahlija iz Dubaija, dok je 2023. bio pomoćnik nogometnog direktora poljske Wisle Kraków. Početkom 2024. pridružio se američkom Austin FC-u, gdje je radio kao direktor skautinga i regrutacije domaćih igrača. Posjeduje UEFA Pro trenersku licencu.

Aguilarov dolazak dio je promjena u sportskoj strukturi kluba. Osijek je ranije za sportskog direktora imenovao Nizozemca Kennetha Zandvlieta, koji je radio u Go Ahead Eaglesima, Twenteu, Chelseaju i Heerenveenu.

Zandvliet je najavio izgradnju prepoznatljivog stila igre i snažnije povezivanje omladinske škole sa seniorskom momčadi. Novi voditelj akademije trebao bi pomoći u razvoju lokalnih talenata, osobito iz Slavonije i Baranje, te stvaranju jasnijeg puta mladih igrača prema prvoj momčadi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...
PREPOZNAJETE LI ASOVE?

FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...

Neki su došli u skupim transferima, neki kao talenti od kojih se puno očekivalo, neki su dobili i važne uloge, a većina su ispali čisti prolaznici. Sjećate li se ovih bivših dinamovaca?
Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke
FOTO: OŽENIO SE U TRENIRCI

Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke

Andrij Lunin, golman Real Madrida i ukrajinske reprezentacije, u braku je s Anastasijom Tamazovom. Ona je ukrajinska influencerica i osoba aktivna na društvenim mrežama
FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?
HMMM...

FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?

Talijanski studio VG13 Architects objavio je nove fotografije i detalje koji bi trebali krasiti novi stadion na Maksimiru. Podsjetimo, pobjednički rad izazvao je žestoku reakciju javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026