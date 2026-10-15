Osijek predstavio novog vođu Akademije: Već se 30 godina bavi razvojem mladih igrača

Osijek je dobio novog voditelja akademije. Tu će funkciju od 15. listopada obnašati Španjolac Yago Aguilar Azón (48), stručnjak s gotovo 30 godina iskustva u razvoju mladih nogometaša i radu u klubovima na tri kontinenta.

- S gotovo tri desetljeća međunarodnog iskustva u razvoju mladih igrača, Yago Aguilar Azón 15. listopada preuzima vođenje Akademije NK Osijek. Njegova je zadaća ojačati klupski razvojni sustav, razvijati lokalne talente i stvoriti jasan put od Akademije do prve momčadi - objavio je osječki klub.

Aguilar je trenersku karijeru započeo 1997. u omladinskom pogonu Gimnàstica iz Tarragone, a od 2007. do 2013. vodio je njezinu akademiju. Radio je i na projektu razvoja talenata povezanom s Barcelonom i gruzijskim FC Locomotiveom, nakon čega je od 2013. do 2016. vodio akademiju hongkonškog Kitcheeja.

Po povratku u Španjolsku bio je sportski direktor Vilafrance, a zatim je radio u razvojnom programu LaLige. Vodio je i rezervnu momčad Shabab Al Ahlija iz Dubaija, dok je 2023. bio pomoćnik nogometnog direktora poljske Wisle Kraków. Početkom 2024. pridružio se američkom Austin FC-u, gdje je radio kao direktor skautinga i regrutacije domaćih igrača. Posjeduje UEFA Pro trenersku licencu.

Aguilarov dolazak dio je promjena u sportskoj strukturi kluba. Osijek je ranije za sportskog direktora imenovao Nizozemca Kennetha Zandvlieta, koji je radio u Go Ahead Eaglesima, Twenteu, Chelseaju i Heerenveenu.

Zandvliet je najavio izgradnju prepoznatljivog stila igre i snažnije povezivanje omladinske škole sa seniorskom momčadi. Novi voditelj akademije trebao bi pomoći u razvoju lokalnih talenata, osobito iz Slavonije i Baranje, te stvaranju jasnijeg puta mladih igrača prema prvoj momčadi.