Osijek raskinuo ugovor s osam igračica zbog štrajka! U momčad vratili hrvatsku reprezentativku

Nogometašice Osijeka, najuspješnijeg ženskog nogometnog kluba u Hrvatskoj, posljednjih su tjedana vodile veliku borbu s upravom zbog bonusa za ulazak u playoff Lige prvaka. Naime, igračice su za taj uspjeh dobile samo 200 eura premije. Rezultati Osječanki donijeli su klubu zaradu od čak 240 tisuća eura, no one smatraju da je nagrada za njihov trud i doprinos bila neadekvatna. Zbog nezadovoljstva situacijom, osam ključnih igračica odlučilo je bojkotirati gostovanje u Metkoviću, gdje su trebale igrati protiv ŽNK Neretve. Štrajku se naknadno priključila i reprezentativka Barbara Živković.

Tijekom bojkota, igračice su zatražile kopije svojih ugovora, no uprava kluba odbila je njihov zahtjev, iako su one na to imale zakonsko pravo. Kako nije pronađeno rješenje koje bi zadovoljilo obje strane, vodstvo kluba, na prijedlog trenera Roberta Špehara, odlučilo je prekinuti ovu krizu. Nakon tri tjedna štrajka, klub je raskinuo ugovore s osam igračica. Barbara Živković nije bila među onima koje su napustile klub, ona se vratila u prvi sastav. Klub se tim povodom oglasio priopćenjem na svojoj službenoj stranici.

"Lijepa i pozitivna vijest za naš ŽNK Osijek i sve njegove navijače i simpatizere svakako se odnosi na povratak u ekipu reprezentativke Barbare Živković. Ona se priključila treninzima matičnog kluba, zaigrala je već na gostovanju kod Agrama i sigurno će i na proljeće biti jedna od najvećih uzdanica u sastavu trenera Roberta Špehara.

S druge strane, klub ne nastavlja suradnju s osam igračica. To su: Mateja Andrlić, Mateja Bulut, Maja Joščak, Izabela Lojna, Anela Lubina, Ivana Kirilenko, Kristina Nevrkla i Ena Pernar. Kao što je javnosti poznato, one su odbile igrati za ŽNK Osijek u završnici jesenskog dijela sezone, stoga su im izdane istupnice i slobodne su u izboru nove sredine.

Vodstvo kluba je u dogovoru sa šefom stručnog stožera, Robertom Špeharom, krenulo u određenu smjenu generacija i nužno podmlađivanje igračkog kadra, ali i nadalje s jasno izraženim ambicijama koje su uvijek vezane uz borbu za najviše ciljeve. Djevojke su sada na odmoru do 15. siječnja iduće godine kada će se okupiti na početku priprema za nastavak sezone čiji je start početkom ožujka. Prethodno će zasigurno biti i nekih aktivnosti tijekom zimskog prijelaznog roka kako bi se ne samo popunila, nego i na odgovarajući način osnažila ekipa za sva nadolazeća iskušenja", napisali su.