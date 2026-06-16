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Osječani imaju novog trenera! Većinu karijere radio je u Andori

Piše Zdravko Barišić,
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Osječani imaju novog trenera! Većinu karijere radio je u Andori
Foto: Sportklub

Argentinac Federico Bessone (42) trebao bi preuzeti momčad Osijeka. Klub će ga predstaviti 23. lipnja, kada kreću pripreme za novu sezonu

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Igrači Osijeka za tjedan dana krenut će s pripremama za novu sezonu. Dok novi sportski direktor Kenneth Zandvliet rješava igračku križaljku i traži pojačanja, čini se kako je pronašao trenera. 

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Ostanak Tomislava Radotića je propao jer mu je klub ponudio mizerne uvjete, što je on odbio, no "bijelo-plavi" su ekspresno pronašli njegova nasljednika. To bio trebao biti Argentinac Federico Bessone (42), koji je prošle sezone bio trener ljubljanske Olimpije, no nije se proslavio jer su osvojili tek četvrto mjesto, što je najlošiji plasman kluba u posljednjih 15-ak godina.

Kao igrač je bio član Barcelone C, Swanseaja, Leedsa, Charltona, Oldhama, a 2019. godine preselio je u Andoru, gdje je 2021. godine završio igračku karijeru pa odmah počeo i trenersku. Četiri godine proveo je u Andori, vodio Inter Escaldes, AC Escaldes i Santa Colomu te pritom osvojio dva naslova prvaka i jedan Superkup. 

Foto: Sportklub

S Olimpijom je doživio debakl, ostvarivši 14 pobjeda, šest remija i osam poraza, a sad ga na Opus Areni čeka još teži zadatak. Treba probuditi momčad oko koje vlada turobna atmosfera, a koja je prošle sezone jedva ostala u HNL-u osvojivši deveto mjesto. Pitanje ie kakav sastav će ga dočekati. Novi trener trebao bi biti predstavljen sljedećeg utorka, kada kreću pripreme Osijeka za novu sezonu.  

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