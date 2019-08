'Osječani nisu dali sve od sebe, morali su se bolje pripremiti...'

Osijek je nakon drame jedanaesteraca ispao od bugarskog CSKA iz Sofije i to kao puno bolja momčad. Nakon prvog gola lopta više nije htjela ući u mrežu, trudili su se Osječani, skoro pa i popadali od umora, no Bugari su izdržali sve te napade i na penale prošli dalje. Dino Skender zahvalio je navijačima i rekao da su njegovi igrači dali sve od sebe, no s njim se ne slaže legenda kluba Robert Špehar koji smatra da je Skender morao puno bolje pripremiti igrače.

- Osijek je imao odlično prvo poluvrijeme, ali nije to kapitalizirao u drugom dijelu. Čak je i CSKA legao u drugom dijelu, ali u našoj momčadi nije bilo dovoljno igrača u pravoj formi danas, da ne krenem nabrajati. Jednostavno igrači nisu dali sve od sebe - rekao je u studiju Arene nakon utakmice legendarni igrač Osijeka Robert Špehar pa nastavio:

- CSKA je bio u dosljedan u svome planu i odigrali su na nivou. Premalo je bilo pravih šansi Osijeka, CSKA je zasluženo prošao. Nisu oni slaba ekipa, trebali smo se bolje pripremiti. Osijek je bio sjajan, ali nedostaje kvalitete, treba dovesti pojačanja ili ne znam što napraviti, za to postoje ljudi u klubu. Žao mi je navijača. Osijek se mora okrenuti prvenstvu, ali ovdje se očekivalo da će se proći još 1-2 kola. Ima još vremena za prijelaze, ali pitanje je što i kako - zaključio je.

Osječani su do sada doveli Antu Majstorovića za 400 tisuća eura i Antonija Mancea za 1,3 milijuna eura što je najskuplje pojačanje u povijesti kluba, no Špehar smatra kako se još mora uložiti u momčad kako bi bili konkurentni u Europi, ali i u HNL-u. U obje utakmice se vidjelo da Osijeku fali prodora po krilima, ono što je nekada radio Eros Grezda, pa i Borna Barišić po lijevoj strani, no toga više nema, a igra jako puno ovisi o Petru Bočkaju koji jednostavno ne može sve sam.

Za Osijek je tako europski put gotov na samom početku, a sada se okreću HNL-u gdje je cilj drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka sljedeće sezone.