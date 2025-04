Osječani u Rijeci bez pobjede 956 dana, ali Đalović poziva na oprez: 'Morat ćemo rotirati'

Rijeka od 20 sati dočekuje poljuljani Osijek. Prvoligaš s Drave kod Rijeke je odigrao 51 utakmicu, a do sada je na Kvarneru pobijedio samo devet puta.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Osijek - Gorica

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Osijek - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Zadnji put još 10. rujna 2022., bilo je 3-0. Osječane je tad vodio Ivica Kulešević, a Rijeku već pomalo zaboravljeni Serse Cosmi. Prije toga Osječani su na pobjedu na Rujevici čekali godinama. Bilo je 2-1 još 22. listopada 2017. Tad je Zoran Zekić nadmudrio Matjaža Keka.

Osijeku gori pod petama. U 31. kolo ušli su sa samo šest bodova prednosti nad fenjerašem Šibenikom. Nisu pobijedili od veljače. Štoviše, u 2025. pobijedili su samo Dinamo, po jedanput u Kupu i prvenstvu. Ipak, Rujevica je za Simona Rožmana, sad trenera Osijeka, sretno mjesto. Slovenac je vodio Rijeku od 2019. do 2021., u sezoni 2019/20. osvojio je Kup...

Kod domaćih zbog kartona nema Majstorovića, a kod Osijeka Bukvića.

- Škorić i Butić su ozlijeđeni. Vraća se Radeljić, s nama je Selahi, no vidjet ću hoće li igrati od prve minute. Bit će rotacija svaku utakmicu do kraja sezone. Vidite da imamo sedmoricu s dva žuta (Fruk, Selahi, Janković, Devetak, Zlomislić, Menalo, Rukavina, op. a.), dakle te rotacije će biti neophodne, htjeli mi to ili ne.

Standings provided by Sofascore