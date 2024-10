Osječki junak koji je utrpao dva gola Dinamu: 'Ma odmah sam znao da ću pucati panenku...'

Kada je Ramon Mierez otišao iz Osijeka, nastala je velika rupa u momčadi. Klub je ostao bez najboljeg igrača, strijelca, lidera i velikog radnika. Čelnici su bili svjesni da je to veliki udarac pa nisu štedjeli. Za milijun eura doveli su iz Maribora povremenog austrijskog reprezentativca Arnela Jakupovića (26).

Osječani nisu briljirali na početku sezone, a nije ni on. Teško je ući u ritam u takvoj situaciji i prilagoditi se u novoj sredini nakon krize koja je snašla slavonski klub, ali nakon što su se konsolidirali, došle su do izražaja njegove golgeterske kvalitete. Posebno je zablistao u velikoj pobjedi protiv Dinama!

Osijek je u nedjelju na Maksimiru slavio 4-2 protiv hrvatskog prvaka u 11. kolu HNL-a, a Jakupović je zabio dva gola. Bijelo-plavi polako poprimaju obrise ideja talijanskog trenera Federica Coppitellija koji je u početku bio pod valom kritika zbog loših rezultata, no njegov rad je donio plodove. Osijek je tek četvrti put u povijesti uspio srušiti Dinamo na Maksimiru. Triput je bilo 1-0, do dvije pobjede odveo ih je Zoran Zekić, no nikada nisu uspjeli ovako nadigrati 'modre' i utrpati im četiri komada.

Junak Jakupović je nakon utakmice blistao od sreće. Nije mogao doći do riječi.

- Cijela ekipa je ovo zaslužila, jako dobro smo radili, borili se do kraja i zasluženo pobijedili. Nismo im dopustili ništa, dolazili su u šanse iz naših grešaka. Osjetio sam da im ne damo niti jedan milimetar da nas prođu, nismo im dopustili ništa. Svi smo se branili i onda zaslužiš pobjedu kada daš sto posto na terenu.

Dinamo je poveo preko Pjace već u 18. minuti, ali samo četiri minute kasnije Jakupović je zabio svoj prvi gol nakon akcije iz prekida. Jurišić je preokrenuo, Pjaca izjednačio, ali onda je uslijedila majstorija Hernanija i novi gol austrijskog napadača. Penal je hladnokrvno realizirao panenkom.

- Nećemo stati igrati ako primimo gol. Treba dignuti glavu gore i nastaviti igrati. Došli smo u naše prilike i realizirali ih. Ne moraš govoriti da to vježbamo na treningu, ne treba to nitko znati ha-ha. Odlučio sam se za panenku čim je sudac išao gledati VAR, nisam puno razmišljao. Tako sam napravio i ušla je. Svaka čast navijačima što su došli i što nas bodre, zaslužili su ovo. Sretan sam - rekao je Jakupović.

Nakon loših rezultata i igara na početku sezone, Osijek igra jako dobro u posljednje vrijeme. Ima četiri pobjede u pet utakmica i opet je ušao u utrku za pozicije koje vode u Europu. Zaostaju i samo četiri boda za trećeplasiranim Dinamom. U sljedećem kolu u subotu igraju protiv Gorice, a na krilima sjajnog Jakupovića, koji je zabio pet golova u 11 kola, nadaju se nastaviti svoj pobjednički niz.