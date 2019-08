'Ljudi iz Miočićeve obitelji me mrze i navijali su protiv mene!'

Mnogi su primijetili kako legendarni hrvatski MMA borac Mirko Filipović (44) nije javno čestitao Stipi Miočiću (38) na osvajanju UFC-ova pojasa u teškoj kategoriji protiv Daniela Cormiera (40) u nedjelju rano ujutro u Anaheimu.

Pa je Cro Cop, ponukan nekim komentarima na društvenim mrežama, otvorio dušu i objasnio zašto to nije učinio. Kaže da ga boli odnos ljudi iz Miočićeve obitelji koji su javno navijali protiv njega i pisali poruke pune mržnje uoči borbe, kako to rade i danas i da mu je on privatno čestitao na naslovu iako Stipe to nije učinio kad je Mirko osvojio Rizinov pojas na Staru godinu 2016.

Objavu Mirka Filipovića na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"Taman kad čovjek pomisli da ga ništa ne može iznenaditi, vidim da su se hrvatski portali uključili u raspravu jesam li ili nisam čestitao Stipi Miočiću. Pa je l' moguće? Pa još ne vjerujem ni da postoje osobe kojima je toliko dosadno i toliko dobro u životu da se zamaraju s nečim toliko trivijalnim poput jesam li ja nešto čestitao ili ne?! Pa je l' moguće to? Pa što koga briga jesam li ili nisam? A vidim da je, na žalost.

Moj odnos s Miočićem je moja privatna stvar i ako imam potrebu nešto mu reći ili poslati onda to napravim. I to na njegov privatni broj. A praviti javnu temu od nekakvog čestitanja je sramota. Prvo od pojedinaca koji su toliko plitki i da to uopće spominju, a drugo da to mediji još potenciraju. Sramota.

Možda griješim, ali nisam primijetio da je itko od medija ili pojedinaca koji meni šalju poruke s pitanjem "jesi čestitao Stipi" to isto pitanje postavio Miočiću za mene nakon što sam osvojio Rizinov pojas. Naravno da nije. Jer je to nebitno. I stvarno je. To je privatna stvar.

I nebitno je što su ljudi jako bliski Stipi (pojedinci iz njegove obitelji) javno navijali protiv mene. I pisali komentare pune mržnje za mene uoči borbe. I dan danas to ničim izazvani rade. Nebitno je jer te osobe meni ništa ne znače i to sigurno nije Stipin stav. A i ti me samo i mogu mrziti i ništa više.

A Stipe je zaista sjajan lik i veliki šampion i ima sav mogući respekt i simpatiju s moje strane. I poslao sam mu čestitku, naravno. Jer mi je drag i jer ju je zaslužio. Ali mogao sam i ja dobiti čestitku od njega nakon osvajanja, ali nisam. Ali to je opet stvar između mene i njega. I na tome treba i ostati. Pozdrav!"

Mirko i Stipe u dobrim su odnosima.

Cro Cop je vatrogasca u posljednje vrijeme dvaput ugostio u Hrvatskoj, u rujnu 2015. i studenom 2016.

- Stipe je moj dragi prijatelj, prekrasan čovjek i vrhunski borac i sretan sam se uvijek s njim naći. Žao mi je što nije mogao ostati duže da treniramo koji dan zajedno jer je pravo zadovoljstvo s njim trenirati - rekao je Filipović za Novu TV prilikom posljednjeg susreta u njegovoj dvorani u zagrebačkom kvartu Borčec.

- Volim s njim trenirati. Sjajan je trening partner. Težak je, ali to je upravo ono što mi treba - govorio je tad Stipe.

Kako će se ovo Mirkovo priznanje odraziti na njihov odnos i koliko je Stipe s tim upoznat, tek ćemo vidjeti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL