Ostaje li Tudor ili odlazi? 'Ma nemam vam što reći oko toga'

Jedan od ciljeva bio nam je da Mijo postane prvi strijelac lige, priznao je Tudor, a Ivković je naglasio: Osjećam se posramljeno, moramo se restartati, da opet budemo div iz predgrađa

<p>Uvijek je bolje dobiti nego izgubiti. Čestitam momcima, mislim da smo bili bolji i zasluženo pobijedili iako se utakmica otvorila crvenim kartonom. Ostali smo u 4-3-2, s dvojicom napadača, i to se na kraju pokazalo dobitnim, rekao je <strong>Igor Tudor</strong>.</p><p>Hajduk je u posljednjoj utakmici najlošije sezone u povijesti pobijedio Inter 4-1 i zapečatio peto mjesto u HNL-u protiv momčadi koja ispada iz lige. <strong>Mijo Caktaš</strong> zabio je dva gola i došao do okruglih 20 u sezoni, ali ipak neće obraniti naslov najboljeg strijelca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk na Maksimiru</strong></p><p>- Od početka smo bili bolji iako nismo imali puno pravih, izrazitih prilika, ali mislim da smo dominirali. Drago mi je zbog Mijina dva gola, to je bila jedna od današnjih želja, da uspije drugu sezonu zaredom biti najbolji strijelac - kazao je Tudor uoči utakmica Osijek - Lokomotiva i Rijeka - Istra.</p><p>Hajduk je bio s igračem manje od 50. minute nakon drugog žutog kartona Marija Vuškovića, ali Hajduk je zabio dva s čovjekom manje. U završnici je pocrvenio i Nikola Soldo na drugoj strani. Jedan gol dodao je Bassel Jradi, jedan je bio autogol Damira Grgića, a u nadoknadi je Komnen Andrić iz slobodnjaka zabio oproštajni gol za Zaprešićane u elitnoj ligi.</p><p>- Oni su fizički pali pa je to još više došlo do izražaja, naša kvaliteta na širokom prostoru omogućila nam je da pobijedimo - kaže Tudor.</p><p>Veće pitanje od ishoda posljednje utakmice jest sudbina Tudora uoči nove sezone koja počinje već za tri tjedna, kao i sportskog direktora Ivana Kepčije i savjetnika Marija Stanića. Predsjednik <strong>Marin Brbić </strong>podnio je ostavku pa je i potvrdio. A što će biti s Tudorom? Odluku mora donijeti sam.</p><p>- Već sam puno pričao na temu rezimea sezone pa nemam puno reći na tu temu. Pogled u budućnost? Ni na tu temu nemam ništa reći - zakopčan je bio Tudor.</p><p>Interov trener <strong>Tomislav Ivkiović</strong> rekao je:</p><p>- Četiri pogreške, četiri gola. I to greške u pasu, mi smo bili asistenti za njihove golove. Tako smo cijele sezone primali golove. Ali nemamo pravo plakati, jednostavno nismo imali kvalitete za ostati u ligi. Naravno da ja kao trener koji je došao u četvrtoj četvrtini sezone snosim dio krivice, kao i igrači i klub. Osjećam se malo posramljeno jer nije jednostavno popiti kavu s prijateljima kao član druge lige, ali i to je nogomet i ne podcjenjujem igrače, trenere i čelnike drugoligaških klubova. Preko noći se klub mora pripremiti za druge zahtjeve, da bude bolje nego što je bilo, moramo se restartati da opet budemo div iz predgrađa.</p><p> </p>