HRVATI SE NADAJU SLAVI

Ostalo je 100 dana do početka ZOI u Milanu i lova na medalje

Piše HINA,
Ostalo je 100 dana do početka ZOI u Milanu i lova na medalje
Foto: Leonhard Foeger

Odbrojavanje je počelo! Još samo 100 dana do Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026. Pripremite se za spektakl u alpskom skijanju, biatlonu i još mnogo toga

Točno 100 dana ostalo je do početka Zimskih olimpijskih igara Milano - Cortina 2026., što je obilježeno događajem u Milanu, koji je u srijedu organizirao talijanski dnevnik "Il Giornale". Najbolji sportaši i sportašice svijeta po 25. put će se boriti za olimpijske medalje u zimskim sportovima, a svečano otvaranje će biti održano 6. veljače na kultnom milanskom stadionu "Giuseppe Meazza". Igre će svečano biti zatvorene 22. veljače u Areni u Veroni.

100 days to go until Milano-Cortina 2026 Winter Olympics
Foto: Denis Balibouse

Hrvatski ljubitelji sporta najviše će pažnje posvetiti natjecanjima u tehničkim disciplinama alpskog skijanja, u kojima će Zrinka Ljutić biti jedna od favoritkinja za odličje u slalomu, a Filip Zubčić jedan od kandidata za postolje u veleslalomu. Naravno, ne treba zanemariti ni izglede povratnice Leone Popović u ženskom slalomu, a prve utrke nove sezone Svjetskog kupa će pokazati koliko konkurentni mogu biti Samuel Kolega i Istok Rodeš u muškom slalomu, ako će za sve biti mjesta u olimpijskoj reprezentaciji.

Natjecanja skijašica će biti održana u Cortini d'Ampezzo, dok će se skijaši za odličja boriti u Bormiju. Biatlonska natjecanja će biti održana u Anterselvi, gdje bi svoj olimpijski debi trebao ostvariti 19-godišnji daroviti hrvatski reprezentatitivac Matija Legović, prošlosezonski osvajač juniorskog Svjetskog kupa te vlasnik dva odličja s juniorskog Svjetskog prvenstva 2023.

100 days to go until Milano-Cortina 2026 Winter Olympics
Foto: Claudia Greco

Natjecanja u nordijskom skijanju i skijaškim skokovima ugostit će Val di Fiemme, u Livignu će se dijeliti odličja u snowboardingu i akrobatskim skijaškim disciplinama, dok će se natjecanja u sportovima na ledu (hokej, umjetničko i brzo klizanje, curling) održavati u Milanu.

Većina borilišta za ove Igre su već bila izgrađena, a nove su građevine bob i sanjkaška staza u Coritini te dvorana Santa Giulia u Milanu, gdje će se odigravati hokejaške utakmice.

- Uvijek postoje problemi s pravovremenom pripremom projekata, neki će biti dostupni malo preblizu cilju, ali poštujemo rokove - poručila je izvršna direktorica Zaklade Milano Cortina 2026. Andrea Varnier.

100 days to go until Milano-Cortina 2026 Winter Olympics
Foto: Claudia Greco

