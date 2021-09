Andy Carroll (32) nekada je važio za ponajboljeg engleskog napadača, a Liverpool ga je u siječnju 2011. doveo za 41 milijun eura kao zamjenu za Fernanda Torresa koji je tada potpisao za Chelsea.

Danas je Carroll bez kluba, ovoga ljeta mu je istekao ugovor s Newcastleom koji nije htio produžiti ugovor napadaču koji je u 22 utakmice u sezoni zabio tek jedan jedini gol.

- Mislio sam da ću završiti karijeru u Newcastleu. Mislio sam da će to biti moj dom sljedećih četiri ili pet godina. To se nije dogodilo iz mnogo razloga. Da budem iskren, bilo mi je jako teško sjediti na klupi kada sam mislio da mogu napraviti razliku - rekao je Carroll za The Athletic.

Upravo su ga 'svrake' i lansirale u orbitu. 2010. je vratio klub u Premiership te odigrao savršenu polu sezonu. Zabio je 11 golova i upisao osam asistencija u jesenskom dijelu sezonu prije nego što je potpisao za 'redse'.

Međutim, u Liverpoolu se zadržao tek sezonu i pol prije nego što ga je West Ham posudio, a kasnije i otkupio njegov ugovor. U redovima 'čekićara' na trenutke je znao zabljesnuti, no nije uspio oživiti svoju karijeru.

No, i dalje se ne predaje. Svaki dan trenira kako bi ostao u formi i bio spreman kada mu se ukaže prilika. A otkrio je i očekivanja kod kuće.

- Djeca stalno misle da ću potpisati za Manchester City ili Barcelonu, što svi znamo da se neće dogoditi, ali stalno me pritišću da nađem novi klub i to je ono što želim učiniti. Moja strast nije ni najmanje nestala.

POGLEDAJTE PRVU EPIZODU NOVE SEZONE 'POLIGRAFA': Stjepan Ursa