Oštri Cvitanović: Što to izvodi Theophile?! To nije normalno

Djecu prvo učiš da nema poprečnih lopti u zadnjoj liniji, a on ju je imao dvaput protiv Belupa. Dinamo sam sebi stvara probleme, kaže bivši napadač Dinama Igor Cvitanović u Stadionu

<p>Prošlo, peto kolo HNL-a nije imalo Jadranski derbi <strong>Rijeke</strong> i <strong>Hajduka</strong> koji je odgođen zbog europskih obveza "bilih", ali nije nedostajalo iznenađenja. Vodeći dvojac lige, Dinamo i Gorica, stao je na kraj pobjedničkoj seriji.</p><p><strong>Dinamo</strong> je kod kuće remizirao sa <strong>Slaven Belupom</strong> 3-3 u vrlo čudnoj utakmici na Maksimiru, u kojoj su "modri" primili gol već u prvoj minuti pa okrenuli i dvaput vodili, ali do pobjede nisu mogli.</p><p>- Kad djecu učiš nekim stvarima u nogometu i kad izađeš s malog na veliki teren, prvo ih učiš da nema poprečnih lopti u zadnjoj liniji. Theophile je dvaput imao takvu loptu protiv Belupa. Ima li takav zaostatak inače ili mu je samo sad došao klik, ne znam. Ali to nije normalno. Dinamo sebi sam stvara probleme koje protivnik koristi - rekao je u emisiji Stadion HRT-a Igor Cvitanović i komentirao zadnji gol na utakmici:</p><p>- Dinamo se vratio, vodi 3-2 u 73. minuti i imaš neodgovornost da tu loptu ne riješiš. Ne smiješ driblati van 16 metara nakon odbijene lopte. <strong>Majer</strong> je trebao izaći u blok, a Kastrati produžiti i vratiti se u obranu. Puno odluka bilo je loše. Prođe lopta, kasni se u zatvaranje, sve je to konfuzija.</p><p>- Kastrati je krilo, danas moderna krila igraju u oba smjera. Bez sudjelovanja svih igrača u obrani jako je teško izdržati. Dinamo igra preležernu obranu. Prema naprijed će uvijek nešto napraviti. Ne možeš igrati neozbiljnu obranu. Ali ne bih bio prekritičan. Naravno da mora doći do pada kad odu bitni igrači, mijenja se koncepcija i teško je to odmah vratiti kad brzo dolaze ozbiljne utakmice.</p><p>Posla je imao i sudac <strong>Dario Kulušić</strong> kojemu je dugo trebalo za provjeru penala za Slaven Belupo u prvom dijelu, ali i za potencijalni penal za Dinamo u nastavku. Oba puta, doduše, prosudio je ispravno, smatra sudački ekspert Mario Strahonja.</p><p>- Penal za Slaven je trebao biti, ali nije trebalo doći do tihe provjere. Kako ćete vjerovati sucu kad svaku utakmicu morate provjeriti preko snimke. Penala za Dinamo nije bilo kod saplitanja Majera, ali sudac je to svejedno išao provjeravati. Ako je i bilo kontakta, bilo je izvan šesnaesterca. VAR suci nisu trebali zvati glavnoga da gleda tu situaciju, nije bilo jasne i očigledne pogreške - kaže Strahonja.</p><p><strong>Osijek</strong> je pobijedio kod <strong>Varaždina</strong> 1-0 nakon ispadanja iz Europe i nastavio se dizati na ljestvici.</p><p>- <strong>Bjelica</strong> je počeo graditi kuću od temelja, a temelj je uvijek obrana. Slaže najvažniji dio i postupno će nadograđivati. Vidi se veća odgovornost u fazi obrane i to se reflektira na rezultat, na broj prilika koje dozvoljavaju protivniku, a bilo ih je jako malo u ova dva kola - rekao je Cvitanović.</p><p><strong>Gorica</strong> je, pak, neočekivano kod kuće remizirala s <strong>Istrom</strong> 2-2.</p><p>- Mislim da su svi u Gorici jako zadovoljni dosadašnjim učinkom. Problem je bio što nisu bili toliko čvrsti i agresivni kao inače. Kasne na odbijene, druge lopte, falilo je kompaktnosti kod drugih lopti - kaže Cvita, koji se začudio brojem pogrešaka obrane u utakmici Šibenika i Lokomotive (3-2).</p><p>Osvrnuo se Cvitanović u uvodu emisije i na oproštaj <strong>Ivana Rakitića</strong> od hrvatske nogometne reprezentacije.</p><p>- Kad ode dosta bitan igrač, uvijek je prerano. Ali svaki igrač koji ima preko 100 nastupa, pitanje je trenutka kad će otići. Ivan je jako puno dao za Hrvatsku, sjetimo se samo trenutaka kad je odabrao Hrvatsku kakve je prijetnje dobivao. Zahvaljujem mu se na svemu što je dao za reprezentaciju, a dao je jako puno - rekao je Cvitanović i dodao:</p><p>- Svatko to drugačije podnosi, nečiji je organizam ovakav, nečiji onakav. Netko ima jedan odnos s obitelji, drugi imaju drugačiji.</p>