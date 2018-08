Ostvarila mu se želja: Kovačić odlazi na posudbu u Chelsea...

Mateo Kovačić korak je do odlaska u Chelsea na posudbu! Tu informaciju doznaje Marca, koja tvrdi da su Real i Chelsea pred dogovorom, koji bi zadovoljio sve strane.

Chelsea are in talks to sign Mateo Kovacic, the Real Madrid midfielder, after he told the Spanish club today that he wants to leave. (Times) pic.twitter.com/VOR1mgeeXQ