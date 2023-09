Osvajačica US Opena se obrušila na kritičare: Pa gdje ste sada, tviteraši? Znam vaša imena

Kakav teniski biser se stvara u SAD-u, doznali smo još prije četiri godine. Tada 15-godišnja Coco Gauff je senzacionalno iz prvog kola Wimbledona izbacila legendarnu Venus Williams i dogurala sve do četvrtog kola. Kako bi uopće mogla igrati na najprestižnijem teniskom turniru na planeti, morala je profesorima u srednjoj školi slati ispričnice kako bi opravdala izostanke, a ispite je pisala online, jedan čak i prije meča protiv Venus.

Novo tenisko čudo

Čudesna Amerikanka je već 2020. godine ušla u TOP 50, iz turnira u turnir skupljala iskustvo i brusila svoj bogomdani talent. Prije godinu dana izgubila je u finalu Roland Garrosa, rasplakala se nakon poraza, no put prema vrhu prožet je porazima i brojnim preprekama. Iz toga svega je naučila pouke i eksplodirala u ovoj godini. Osvojila je Miami, Cincinatti i kao šlag na kraju, US Open!

Foto: Robert Deutsch

Gauff je u finalu pobijedila Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku (2-6, 6-3, 6-2). Suze radosnice potekle su tijekom proglašenja pobjednika na velebnom Arthur Ashe stadionu pred 23 tisuće ljudi, a nakon meča se na poprilično nesvakidašnji način obračunala s kritičarima.

- Hvala svima koji nisu vjerovali u mene. Prije mjesec dana osvojila sam turnir iz serije 500 pa su rekli da je to - to. Tjedan dana kasnije osvojila sam turnir serije 1000 pa su govorili da bolje od toga ne mogu. Tri tjedna kasnije evo me ovdje s ovim peharom. Hvala vam - rekla je mlada Amerikanka pa nastavila:

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

- Znam da se pisalo da je oko mene prevelika buka, a ni za što. Čitala sam te komentare. Ljudi misle da ih ne čitam, ali ja jako dobro znam što se piše o tenisu na Twitteru. Znam i sva korisnička imena, znam tko priča gluposti i jedva čekam da odem na Twitter i vidim što se sad piše.