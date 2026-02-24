Osvojila dva zlata pa ostala bez medalje. Morala ju je vratiti

Američka klizačka senzacija Alysa Liu (20) osvojila je dva zlata na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, no jedno je odličje morala vratiti zbog bizarnog incidenta. Prva medalja, ona iz timskog natjecanja, pukla je tijekom slavlja, što je izazvalo neugodnost za organizatore i pokrenulo hitnu istragu.

Liu, koja je postala viralna zvijezda Igara zbog spektakularnih nastupa i jedinstvenog stila, doživjela je peh nakon osvajanja prvog olimpijskog zlata. Dok je slavila s kolegama, medalja joj se odvojila od vrpce, pala na pod te se pritom znatno izgrebala i udubila.

​- Samo sam skakala od sreće, kao što se i radi kad slaviš, i odjednom je pala - otkrila je Liu u razgovoru za Overtime.

​- Doslovno je spala s vrpce. Jako se izgrebala... prilično je udubljena - dodala je.

Foto: Claudia Greco

Htjela je zadržati, ali pravila su stroga

Iako bi većina sportaša bila razočarana oštećenim odličjem, mlada Amerikanka razvila je posebnu vezu s nesavršenom medaljom i htjela ju je zadržati kao jedinstvenu uspomenu. Međutim, olimpijska pravila bila su neumoljiva te je morala predati oštećenu medalju kako bi dobila novu, ispravnu zamjenu.

​- Zapravo mi se svidjela takva, bez vrpce, ali to nije dopušteno. Morala sam je predati. Pitala sam ih: ‘Zar ne možete samo popraviti ovu? Baš sam se vezala za nju.’ Ali u redu je, sad sam se odvezala. Baš kao i ona - našalila se Liu.

Liu nije bila jedina koja je imala problema s medaljama u Italiji. Nekoliko sportaša, uključujući i njezinu sunarodnjakinju skijašicu Breezy Johnson, prijavilo je slične probleme. Zbog velikog broja pritužbi glavni operativni direktor Igara Andrea Francisi pokrenuo je istrage o kvaliteti odličja, izjavivši kako će "posvetiti maksimalnu pažnju da sve bude savršeno jer je to sportašima jedna od najvažnijih stvari".

Foto: Claudia Greco

Cijela priča još je nevjerojatnija s obzirom na to da se Liu vratila klizanju 2024. nakon što se iznenada povukla iz sporta poslije Igara u Pekingu 2022., navodeći kao razlog prezasićenost. Njezin povratak bio je trijumfalan. Osvojila je timsko zlato, a zatim i pojedinačno, postavši prva Amerikanka kojoj je to uspjelo nakon 24 godine. Oduševila je publiku i suce izvedbom na disco verziju pjesme "MacArthur Park" Donne Summer, osvojivši rekordnih 226,79 bodova. Ona je dio trojca koji su navijači prozvali američkim "Anđelima na ledu" (Blade Angels) uz Amber Glenn i Isabeau Levito.