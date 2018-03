Osvojili su svjetske titule, ali u klubovima sad uopće ne igraju

Engleska je u 2017. godini osvojila tri velike titule u mlađim uzrastima. Bila je svjetski prvak do 17 godina, bila je svjetski prvak do 20 godina i europski prvak do 19 godina. Bilo je to sjajnih šest mjeseci za engleski reprezentativni nogomet. Od ovih mladih igrača na Otoku imaju velika očekivanja. Očekuje se da većina njih budu nositelji "Gordog Albiona" u idućih desetak godina, ali stvari nakon osvajanja velikih titula za mnoge od njih ne izgledaju idealno. Dapače, daleko su od toga.

Englezi su izvukli statistiku za svoje europske i svjetske prvake, mlade snage od kojih imaju velika očekivanja. Za mnoge od njih je statistika poražavajuća. Mnogi ove sezone nisu odigrali niti jednu minutu za svoje klubove.

Samo 12 igrača iz ove tri sjajne engleske generacije koje su osvojile svjetske i europski naslov, igraju redovitije u svojim klubovima. Imaju minutažu kojom se mogu pohvaliti.

Dominic Calvert-Lewin ima najviše minuta ove sezone u Premiershipu. Odigrao je 1738 minuta za svoj Everton. Ovaj je napadač "plavih" s Goodison Parka bio junak finala Svjetskog prvenstva do 20 godina. Zabio je pobjednički gol u finalu. Od njega u Evertonu imaju velika očekivanja. Kako i u Evertonu, tako i u seniorskoj reprezentaciji.

On ima minutažu na kojoj mu većina njegovih kolega može pozavidjeti. Dobru minutažu ove sezone u engleskim ligama imaju i Lewis Cook, Ainsley Maitland-Niles, Jonjoe Kenny, Mason Mount.

Spisak onih koji su osvojili svjetske i europske naslove, a ove sezone nisu odigrali ni minute u engleskim natjecanjima, doista je impresivan.

Curtis Anderson, Josef Bursik, William Crellin, Timothy Eyoma, Lewis Gibson, Marc Guehi, Joel Latibeaudiere, Jonathan Panzo, Steven Sessegnon, Conor Gallagher, George McEachran, Angel Gomes, Nya Kirby, Tashan Oakley-Boothe, Rhian Brewster, Danny Loader, ovu su imena igrača koji su osvojili titulu svjetskog prvaka do 17 godina, a nisu odigrali niti minutu ove sezone za svoje klubove.

Nathan Trott, Trevoh Chalobah, Dujon Sterling, Darnell Johnson, Reece James, Jacob Maddox, Marcus Edwards, Josh Da Silva, Lukas Nmecha bili su europski prvaci do 19 godina, a nisu dobili niti minutu prilike u svojim klubovima, baš kao i Luke Southwood, svjetski prvak do 20 godina.

Englezi se očito s pravom pitaju gdje su nestali njihovi junaci. Nemaju samo hrvatski mladi igrači problema s minutažom u svojim klubovima. Primjerice, Nikola Vlašić u Evertonu, Andrija Balić u Udineseu. Problema, eto, imaju i oni koji su u 2017. godini bili i na nogometnom krovu svijeta.

Imaju Englezi sjajne generacije, ali mnogi od ovih igrača su sad na prekretnici. Na Otoku se nadaju kako ih većina na kraju neće propasti i ostati bez pravih karijera.