Osvojio NBA, 'pao' s drogom, sad okreće novi list u Zadru...

Veliko košarkaško ime dolazi u Zadar. 32-godišnji Glen Davis bit će centar zadarskog kluba ove sezone, čime je postao drugi NBA prvak u povijesti, nakon Mikea Smreka, koji u Hrvatskoj igra profesionalnu košarku.

Davisova priča u NBA ligi počinje 2007., kada je bio 35. pick drafta tadašnjih Seattle SuperSonicsa, koji su potom njega i Raya Allena razmijenili za trojicu s Boston Celticsima. Davis, poznatiji kao Big Baby, odnosno Baby Shaq, kao 'rookie' je sa Celticsima osvojio naslov.

Isprva je ulazio s klupe, a onda je zablistao protiv Detroit Pistonsa sa 16 koševa u zadnjoj četvrtini, uključujući i onaj zadnji. U finalu nije igrao puno, ali za 22-godišnjaka s takvim pickom, bila mu je to sezona za pamćenje.

Još bolje krenuo je u sljedeću. Iskoristio je ozljede Kevina Garnetta i Leona Powea i zablistao u polufinalu istočne konferencije protiv Orlanda. Pogodio je šut sa sirenom za pobjedu 95-94, a onda osvojio srca navijača Bostona, ali i mnogih fanova košarke.

Naime, u slavlju pobjedničkog šuta slučajno je pogurnuo 12-godišnjeg dječaka. Otac se žalio upravi, ali onda je odustao od zahtjeva za isprikom.

Davis se svejedno ispričao:

- Ja sam velik čovjek. Zamislite koliko su samo divlje moje emocije, kada ne osjetim čovjeka na kojeg natrčim. Ako sam ikoga povrijedio ili mu išta učinio nažao, molim vas da mi oprostite, jer to mi nije bila namjera - rekao je tada Big Baby.

Emocije - to je ključno kod njega. Uvijek ih je teško kontrolirao, a to je izašlo na vidjelo u jednoj od prvih utakmica za Boston. Kevin Garnett se za vrijeme time-outa naljutio na njega jer nije slušao dogovor pa je Davis sjeo na klupu i počeo plakati:

- Nisam plakao zbog Garnetta, nego zato što sam kao rookie morao izaći iz igre jer sam nešto zeznuo na terenu. Kada ste rookie, ne igrate puno pa nisam želio izaći jer smo vodili u tim trenucima. Jako sam strastven i želio sam pomoći ekipi na terenu - objasnio je situaciju 2016. Baby Shaq u TNT emisiji upravo s Kevinom Garnettom.

Nakon četiri godine u Bostonu, otišao je u Orlando, gdje je igrao solidno, a zadnje trzaje svoje NBA karijere doživio je u LA Clippersima. Nakon 2014., Davis se sve manje vidio u košarci, sustigle su ga ozljede, a zbog toga patio mu je privatni život. Nije mu pomogao niti video kako uništava tipkovnicu u jednom motelu...

Nakon što je karijeru stavio na čekanje, prvo se htio angažirati u filmskoj industriji, no to je propalo. Ove godine potpuno je izgubio kontrolu. U ožujku je uhvaćen zbog sumnje u preprodaju marihuane. Kod sebe je imao 126 grama i 92 tisuće dolara.

Najgori prijestup napravio je u lipnju, kada je navodno pretukao muškarca ispred noćnog kluba.

Još uvijek čeka presudu, a mogao bi dobiti i do sedam godina zatvora.

