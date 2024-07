Otac bivšeg svjetskog prvaka šokirao: 'On ima problema s alkoholom. Mora na terapiju'

Poznati boksač Ryan Garcia (25) trenutačno ne proživljava sjajne dane. Amerikanac je u veljači slavio većinskom odlukom sudaca protiv Devina Haneyja, ali mu je ta pobjeda oduzeta 1. svibnja nakon što je i nakon B uzorka dao pozitivni antidopinški test. U svojem tijelu imao je nedozvoljene količine enobosarma.

Garcia je kažnjen 1,1 milijun eura i suspendiran na čak godinu dana. A u međuvremenu su na površinu isplovili njegovi privatni problemi. Garcia je zabrinuo još u veljači kada je došao pretežak na ceremonijalno vaganje uoči borbe s Haneyjem. Naravno, to nije tako rijetka okolnost u borilačkom svijetu, ali Garcia je šokirao jer se na vaganju pojavio s pivom u ruci koje je ispio dok se vagao.

Tyson Fury v Oleksandr Usyk - Weigh-in | Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

I tada su mnogi podignuli obrvu i zapitali se je li sve u redu s 25-godišnjakom koji je 2021. bio privremeni WBC-ov prvak. A 'kralju Ryanu' sada se obratio i njegov otac Henry, koji je priznao kako nije već neko vrijeme u kontaktu sa sinom.

- Dugo nisam razgovarao s Ryanom. Više zove njegovu majku nego mene. Ali to je u redu, nazvat će me kada će htjeti. Ono što bih volio je da ode na terapije zbog njegovog problema s alkoholom. Moram biti iskren. On kaže da može to kontrolirati, nadam se da može. Ali ako ne može, onda mora ići na terapiju kako bi prestao - rekao je Henry Garcia za Fight Hub TV.

Garcia je osim boksačkih vještina poznat i po osebujnom karakteru zbog kojeg je možda i češće punio naslovnice novina. Naime, početkom godine zatražio je razvod od supruge Andree Celine (27) samo nekoliko sati nakon što je ona rodila njihovog prvog sina, Henryja.

- Ima 25 godina. Znam da ja nisam zvao roditelje osim kada sam ih trebao s 25 godina. Pretpostavljam da će me tada i nazvati - rekao je otacboksača.

Garcia je nakon borbe s Haneyjem tvrdio kako je namjerno pio i tulumario uoči borbe s Haneyjem kako bi promovirao borbu. S tim je navikama, doduše, nastavio i nakon borbe. I hvalio se time na društvenim mrežama. Dodajmo i kako je Garcia u lipnju uhićen i zadržan zbog optužbi za vandalizam u jednom kalifornijskom hotelu.