Gubio je 2-0 u četvrtfinalu Australian Opena od velikog Rafaela Nadala, ali onda je napravio maestralan preokret i pobijedio 3-2 u setovima (3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4, 7-5). Samo je stisnuo maramu u ruci i pogledao prema tribinama, a u mislima mu je, osim oca i trenera Apostolosa, sigurno bila cijela obitelj koja mu je velika potpora na teniskom putu.

Tek su mu 22 godine i velike su stvari pred njim, ali prvo za Stefanosa Tsitsipasa slijedi izazov u vidu Daniila Medvjedeva kojeg mnogi vide kao favorita za osvajanje Australian Opena. A što se tiče talentiranog Grka, njegova sportska narav nije upitna jer je još 1956. njegov djed Sergej Salnikov postao olimpijski prvak u nogometu u redovima Sovjetskog saveza.

Odmalena je u tenisu

Bilo je to u Melbourneu, a njegov unuk kojeg nikad nije upoznao sad je u lovu na svoj prvi Grand Slam naslov u istom gradu. Rođen je u grčkoj metropoli Ateni i odrastao je u teniskoj obitelji. Odmalena igra tenis jer mu je majka Julia Apostoli bila profesionalna tenisačica, a otac Apostolos Tsitsipas trener tenisa u predgrađu Atene.

Tako je i mali Stefanos krenuo tim putem, a oni koji ga bolje znaju opisuju ga kao jako sramežljivog i povučenog dječaka koji je obožavao tenis. A to se vidjelo kroz odrastanje. U školi su ga zadirkivali jer je bio povučen, a on je samo rekao da mu je bilo teško razgovarati s ljudima. Shvatio je to i današnji trener Serene Williams Patrick Mouratoglou.

- Kad se pridružio našoj akademiji 2015. godine bio je jako povučen i nije pokazivao emocije. Nije znao da sam i ja imao lična iskustva pa smo mnogo razgovarali o tome i jako je napredovao na tom području - spomenuo je svojevremeno Mouratoglou, a već je tad Stefanos bio prvi juniorski reket svijeta.

Od djetinjstva je jako vezan uz obitelj, a otac mu je ujedno i trener. Da nije bilo Apostolosa, Stefanos bi najvjerojatnije izgubio život samo dva mjeseca nakon 18. rođendana. Naime, u listopadu 2015. godine danas šesti tenisač svijeta umalo se utopio nakon nemilog događaja.

- To je bio dan kad sam počeo gledati život iz drugačije perspektive. Jako me psihološki promijenio. Sad bolje shvaćam život i donosim bolje odluke. Spremala se oluja taj dan, a mi smo samo htjeli skočiti u more da se osvježimo. Moj prijatelj i ja smo to napravili, a ja sam udario nogom u kamen i ozlijedio se. Pogledao sam prema obali i bio sam 30-40 metara udaljen od plaže, a valovi su postajali sve veći. Nije bilo spasioca i počeo sam paničariti - otkrio je Tsitsipas pa nastavio:

- Pokušali smo plivati prema obali, ali bio je to nemoguće. Što sam više pokušavao, to je bilo teže i imao sam manje šanse. Predao sam se, sjećam se 'flashbackova', kao da je vrijeme stalo. Ništa se nije micalo i ništa nisam osjećao. Život mi je preletio pred očima. Sjećam se osjećaja umiranja, na sekundu sam pomislio da sam mrtav - objašnjava grčki tenisač.

Gledao je smrti u oči - spasio ga otac

Ali od smrti ga je spasio otac Apostolos koji je doplivao po njega i prijatelja i izvukao ih iz mora. Tad je postao još veći heroj u očima svog sina. Kako kaže, nakon toga više ne osjeća strah. To ga je još više povezalo s ocem, ali kako je odrastao, znalo je biti nesuglasica između trenera/oca i sina.

- Bilo je lakše kad je bilo mlađi, moja se dvostruka uloga mora malo promijeniti. Moram ga više slušati, on sad ima više odgovornosti i obaveza, a moram ga i više slušati. Ponekad se posvađamo, ali uvijek smo tu jedan za drugog - rekao je Tsitsipasov otac.

Prvi junior svijeta ozbiljnije se okušao u seniorskom tenisu kad je napunio 18 i završio kao 210. igrač svijeta. Godinu nakon bio je 91. igrač svijeta, a 2018. završava kao 15. Nakon toga je već treću godinu zaredom šesti igrač svijeta, a sad ima priliku i napasti svoj prvi Grand Slam naslov.

Ima naslov Next Gen prvaka, kao i pobjednika ATP Finalsa, a sad je vrijeme za velike stvari. Mladi Grk je protiv Nadala pokazao veliku mentalnu, ali i fizičku snagu. Pitanje je, može li protiv 'ruskog zida', a onda i mogućeg protivnika u finalu - iznenađenja Karaceva ili pak prvog tenisača svijeta, Novaka Đokovića...